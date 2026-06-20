Ardhapur News : अर्धापुरात पाच दिवसांत दोन शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले; देगाव कु-हाड्यात तरुण शेतकऱ्याने गळफास घेऊन संपविले जीवन

अर्धापूर (जिल्हा नांदेड) - अर्धापूर तालुक्यात शेतकरी आत्महत्यांच्या घटनेत सातत्याने वाढ होत असून येळेगाव (ता अर्धापूर) येथील तरुण शेतकऱ्याच्या आत्महत्येची घटना ताजी असतानाच शनिवारी (ता २०) येथील एका तरुण शेतकऱ्यांने आपल्या राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केलेल्याची घटना उघडकीस आली आहे.या शेतकऱ्यांचे नाव काशिनाथ बालाजी कदम (वय २७) यांनी कर्जाळा कंटाळून आत्महत्या केली आहे.या प्रकरणी अर्धापूर पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे..या प्रकरणी पोलीस सुत्रांकडून मिळालेली माहिती अशी की, देगाव कु-हाडा येथील शेतकरी काशिनाथ बालाजी कदम यांनी एसबीआय बॅंकेकडुन कर्ज घेतले होते.हे घेतलेले कर्ज कसे फेडावे या चिंतेत आसायचे.या कर्जाला कंटाळून घरी कोणी नसताना घरातील सिलींग पंख्याला दोरीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली .ही घटना शनिवारी सकाळी उघडकीस आली..या प्रकरणी मयताच भाऊ रामकिसन बालाजी कदम यांनी दिलेल्या माहितीवरून अर्धापूर पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.या प्रकरणी पुढील तपास जमादार हे करित आहेत..मयत शेतकरी काशिनाथ बालाजी कदम यांच्या पार्थिवावर दुपारी अंत्यसंस्कार करण्यात आले.त्यांच्या मागे पत्नी, आई,वडील,मुलगे , एक भाऊ आसा परिवार आहे.तरुण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या घटनेमुळे गावात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.आर्धापूर सारख्या बागायती भागात शेतकरी आत्महत्या हा चिंतेचा व चिंतनाचा विषय झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.