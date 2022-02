Beed| अल्पवयीन मुलीवर दोन मित्रांनी केला बलात्कार, धारुरात घटनेमुळे खळबळ

किल्लेधारूर (जि.बीड) : शहरातील एका अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार झाल्याचे धक्कादायक घटना घडली आहे. अत्याचार केलेल्या दोन्ही मुलांवर आज बुधवारी (ता.१६) सकाळी गुन्हा दाखल झाला असून दोन्ही आरोपींना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. शहरातील पेठ भागातील एका अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार (Crime Against Girl) झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या झालेल्या प्रकारामुळे शहरात खळबळ उडाली आहे. येथील मधुर बाळासाहेब फरतडे व सहदेव चाळक या दोघांनी मुलीला फोटो काढण्याच्या बहाण्याने फोटो स्टुडिओत बोलावून फोटो काढले. फोटो त्याच दिवशी न देता दुसऱ्या दिवशी देतो सांगून मुलीला दुसऱ्या दिवशी बोलवून घेऊन तिचे इच्छे विरुद्ध शारीरिक संबंध केले. (Two Friends Misbehave With Minor Girl In Killedharur In Beed District)

सदरील गोष्ट कोणास सांगितल्यास तुझ्या भावाला जीवे मारेल अशी धमकी दिली. अल्पवयीन पीडितेने दिलेल्या फिर्यादीवरून मधुर फरताडे व सहदेव चाळक या दोघांविरोधात पोस्को कायद्यानुसार गुन्हा (Beed) दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास सहायक पोलीस निरीक्षक व्ही. एस.आटोळे करीत आहेत.