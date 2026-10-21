Bike Accident : अंबड-घनसावंगी मार्गावरील वलखेडा फाट्यावर अज्ञात वाहनाच्या धडकेत दुचाकी चालक दीपक मंत्री ठार

अंबड - जालना जिल्ह्यातील अंबड शहरातील व्यापारी दीपक भिकुलाल मंत्री (वय-62) यांच्या दुचाकीला अज्ञात वाहनाची धडक बसल्याने या अपघात मंत्री हे जागीच ठार झाल्याची घटना घडली आहे. याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, शहरातील दीपक मंत्री हे दुपारी अंबड शहरातुन घनसावंगी तालुक्यातील मोहपुरी येथील शेतात बुधवारी (ता. 21) गेले होते. सायंकाळी सहा ते सात वाजेच्या सुमारास अंबड शहराकडे येत असताच वलखेडा फाट्यालगत त्यांच्या दुचाकीला अज्ञात वाहनाची धडक बसल्याने दीपक मंत्री हे जागीच ठार झाले..त्यांना पोलिस स्थानिक नागरिक, नातेवाईक, मित्रमंडळी यांनी अंबड शहरातील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केले. अशी माहिती मंत्री यांच्या नातेवाईकाने दिल्याचे पोलिसांना सांगितले. त्यांच्यावर रात्री उशिरा श्वाविचेदन करण्यात आले. गुरुवारी (ता. 22) सकाळी दहा वाजता जालना-बिड महामार्गालगत तहसील कार्यालयालगत असलेल्या राजस्थानी स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहे..या दुर्दैवी घटनेने अंबड शहरासह परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. याबाबत पोलिसांना विचारले असता पोलिसांनी सांगितले की, एमएलसी वरून अंबड पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. पोलिस तपासात अपघाताचे खरे कारण कळून येईल.अशी माहिती दिली. त्यांच्या पश्चात आई, वडील, पत्नी, मुलगा, दोन मुली, सुन, नातवंडे असा मोठा परिवार आहे..अंबड-घनसावंगी मार्गावरील वलखेडाफाट्यावरील शासकीय मुलीच्या वस्तीगृहासमोर सतत अपघात घडत असून अनेक दुचाकी वाहन चालकांना आपले जीव गमवावे लागले आहे. यामुळे हे अपघाताचे स्थळ बनले आहे.सध्या साखर कारखान्याचा हंगाम सुरू असल्याने रस्त्यावर चालणारे उसाचे ट्रॅक्टर, ट्रक अडथळे ठरत आहे. वाहन चालक ओव्हर टेक करताना अनेकदा दुचाकी घसरून किंवा वाहनाचा अचूक अंदाज येत नसल्याने अपघात घडत आहे. यामध्ये अनेक निष्पाप नागरिकांचे बळी जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.