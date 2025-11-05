Uddhav Thackeray In Beed : ''फडणवीस दगाबाज, सत्तेबाहेर करणं हाच पर्याय''; ठाकरेंचा शेतकऱ्यांशी संवाद, बच्चू कडूंच्या आंदोलनावरही बोलले...

देवेंद्र फडणवीस याचं सरकार दगाबाज असून त्यांना सत्तेतून खाली खेचणं हाच ऐकमेव पर्याय आहे. या सरकारने शेतकऱ्यांशी दगाबाजी केली आहे, अशी टीका माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. उद्धव ठाकरे हे आजपासून चार दिवस मराठवाडा दौऱ्यावर आहेत. यादरम्यान त्यांनी आज बीडच्या पाली येथील शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना त्यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरून फडणवीस सरकारवर जोरदार टीका केली. तसेच त्यांनी बच्चू कडूंच्या आंदोलनावरही भाष्य केलं. .उद्धव ठाकरे म्हणाले, ''मी मराठवाड्यात फक्त शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्यासाठी आलो आहे. मी इथे राजकारण करायला आलो नाही. आज शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना त्यांनी देशात पहिल्यांदा कर्जमाफी दिली होती. मी मुख्यमंत्री असताना आम्ही न मागता कर्जमाफी दिली होती. पण आताचे मुख्यमंत्री पंचाग काढून बसले आहेत. त्यांनी पुढच्या वर्षी जूनचा मुहूर्त काढला आहे''.Uddhav Thackeray : ठिणगीचा वणवा भडकेल; निवडणूक आयोगाला ठाकरेंचा इशारा.पुढे बोलताना, ''सरकार जूनमध्ये कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण जर जूनमध्ये कर्जमाफी होणार असेल, तर शेतकऱ्यांनी आता कर्जाचे हप्ते भरायचे आहेत का? जर कर्जमाफी होणार असेल तर हप्ते का भरायचे? जर हप्ते भरायचे नसतील तर रब्बीच्या हंगामांसाठी शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज मिळणार आहे का? या प्रश्नांची उत्तर सरकार द्यायला तयार नाही, असंही ते म्हणाले..यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी बच्चू कडूंच्या शेतकरी आंदोलनावरही भाष्य केलं. काही दिवसांपूर्वी शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी काही लोकांनी आंदोलन केलं. मोठी चळवळ उभी केली. शेतकऱ्यांसाठी कुणीतरी उभं राहतंय त्याचा आनंद झाला. पण नंतर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना मुंबईत बोलावून घेतलं. त्यांच्या कोपराला गुड लावून सोडून दिलं. जूनची तारीख ठरवून मुख्यमंत्र्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक काढून घेतली, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली..Uddhav Thackeray : न्यायासाठी आम्ही तुमच्यासोबत! उद्धव ठाकरे यांचा डॉक्टर तरुणीच्या कुटुंबीयांना शब्द.मराठावाडा अवर्षणग्रस्त आहे. पण यंदा पााऊस इतका आला की जमीन खरडून गेली. हातचं पीक वाया गेलं आहे. त्यातून ज्यांना हाती पीक लागलं त्यांना हमीभाव मिळत नाही. मग शेत करायची तरी कशासाठी? यातून मार्ग काढायचा असेल तर एकच मार्ग आहे, तो म्हणजे या दगाबाज सरकारला काढून फेकणं. देवेंद्र फडणवीसांनी निवडणुकीच्या आधी कर्जमुक्तीचं आश्वासन दिलं. पण ता त्यांना त्याचा विसर पडला आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये द्यावी ही आमची मागणी आहे. पण सरकारने जे पॅकेज दिलं आहे तुटपुजं आहे, असंही त्यांनी म्हटलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.