मराठवाडा

बिहारमधील लाडक्या बहिणींच्या खात्यात केंद्राकडून १० हजार; महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांचं काय? ठाकरेंकडून पीएम केअर फंडाची मागणी

Uddhav thackeray: मराठवाड्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर शेतीचं नुकसान झालं आहे. उद्धव ठाकरे यांनी धाराशिव जिल्ह्यामध्ये नुकसानग्रस्त भागाची पाहाणी केली. त्यांच्यासोबत संजय राऊत आणि शिवसेनेचे नेते होते.
बिहारमधील लाडक्या बहिणींच्या खात्यात केंद्राकडून १० हजार; महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांचं काय? ठाकरेंकडून पीएम केअर फंडाची मागणी
संतोष कानडे
Updated on

Uddhav Thackeray: मराठवाड्यामध्ये अतिवृष्टीमुळे शेतीचं मोठं नुकसान झालं आहे. शेतकऱ्यांना सरकारने मदत जाहीर केली, परंतु ती तुटपुंजी ठरत असल्याने विरोधकांनी आवाज उठवलाय. त्यातच गुरुवारी उद्धव ठाकरे हे धाराशिव जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होते. त्यांनी नुकसानग्रस्त भागाची पाहाणी केल्यानंतर बीडच्या मांजरसुंभा गावात पत्रकार परिषद घेतली.

Loading content, please wait...
Bihar
Marathwada
Maharashtra Government
Ladki Bahin Yojana

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com