बिहारमधील लाडक्या बहिणींच्या खात्यात केंद्राकडून १० हजार; महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांचं काय? ठाकरेंकडून पीएम केअर फंडाची मागणी

Uddhav Thackeray: मराठवाड्यामध्ये अतिवृष्टीमुळे शेतीचं मोठं नुकसान झालं आहे. शेतकऱ्यांना सरकारने मदत जाहीर केली, परंतु ती तुटपुंजी ठरत असल्याने विरोधकांनी आवाज उठवलाय. त्यातच गुरुवारी उद्धव ठाकरे हे धाराशिव जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होते. त्यांनी नुकसानग्रस्त भागाची पाहाणी केल्यानंतर बीडच्या मांजरसुंभा गावात पत्रकार परिषद घेतली..उद्धव ठाकरे म्हणाले की, बऱ्याच वर्षांनंतर मराठवाड्यावर भीषण संकट आलेलं आहे. या अतिवृष्टीमुळे नागरिकांचं आयुष्य वाहून गेलंय. सरकारने मदत जाहीर केलेली असली तरी ती अतिशय तुटपुंजी आहे. सरकार शेतकऱ्यांची थट्टा करतंय. पंजाब राज्याने शेतकऱ्यांसाठी भरीव मदत जाहीर केली, तसं पाऊल महाराष्ट्राने उचलण्याची गरज आहे..ठाकरे पुढे म्हणाले की, बिहारमध्ये केंद्र सरकारने महिलांच्या खात्यात १० हजार रुपये टाकलेले आहेत. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन पंतप्रधानांनी महिलांच्या खात्यावर रक्कम जमा झाली. महाराष्ट्रात एवढा दुष्काळ पडलेला असताना लाडक्या बहिणींच्या दीड हजार रुपयांनी काय होणार आहे..केंद्र सरकारच्या पीएम केअर फंडासाठी महाराष्ट्रातल्या अनेक उद्योगपतींनी, आमदार, खासदारांनी पैसे दिले होते. आज महाराष्ट्रावर संकट आहे. पीएस केअर फंडातला पैसा वापरुन महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना कर्जमक्ती देऊन टाका, अशी मागणी उद्धव ठाकरेंनी केली. पीएम केअर फंडामध्ये कोरोना काळामध्ये लाखो कोटी रुपये जमा आहेत, असं ते म्हणाले..सरकारने दिवाळीच्या आत शेतकऱ्यांना मदत जाहीर करावी, नसता दिवाळी झाल्यानंतर शिवसेना रस्त्यावर उतरेन, असा इशारा उद्धव ठाकरेंनी दिला. नुकसानग्रस्त भागातल्या शेतीचे तातडीने पंचानामे करुन सरसकट मदत जाहीर करण्याची मागणी उद्धव ठाकरेंनी केली. पीएम केअर फंडामध्ये अडीच लाख कोटी महाराष्ट्रातून गेले आहेत, असंही उद्धव ठाकरे शेवटी म्हणाले..