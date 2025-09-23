Udgir News : उदगीरचा दूध भुकटी प्रकल्प एनडीडीबीडे पाठवणार; दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे

उदगीर - गेल्या अनेक वर्षापासून बंद असलेला उदगीर (जि.लातुर) येथील शासकीय दुध भुकटी प्रकल्प पुनर्जिवित करण्यासाठी राज्यशासन एनडीडीबीच्या मंजुरीसाठी केंद्र शासनाकडे पाठवणार असल्याचे राज्याचे दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे यांनी मंगळवारी (ता.२३) रोजी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत सांगितले आहे..करोडो रुपयाची मालमत्ता असलेली व उदगीर शहराचे वैभव म्हणून ओळखला जाणारा दुध भुकटी प्रकल्प बंद झाल्याने धुळ खात पडुन होता. गेल्या दोन वर्षांपूर्वी उदगीरचा हा प्रकल्प खाजगी कंपनीला भाडेतत्त्वावर देण्याचा शासन विचार करत असल्याची चर्चा होती शिवाय या प्रकल्पातील भंगार विक्रीचे टेंडर ही प्रसिद्ध झाले होते..त्या धर्तीवर हा प्रकल्प शासनानेच चालवावा व कोणत्याही दुध व्यावसायिकांना हे देऊ नये यासाठी शहरातील काही मंडळी एकत्र येऊन दूध डेअरी बचाव कृती समितीची स्थापना केली.या कृती समितीने माजी क्रीडामंत्री आमदार संजय बनसोडे यांच्या माध्यमातून शासन दरबारी एक दबाव गट निर्माण करून राज्य, केंद्र शासनाच्या विविध मंत्र्यांच्या गाठीभेटी घेऊन हा प्रकल्प एनडीडीबीकडेच चालवण्यास देण्यात यावा. या प्रकल्पाच्या भंगाराला हात लावू देणार नाही असा पवित्रा घेतला होता..या संदर्भात आमदार बनसोडे व कृती समितीने तत्कालीन केंद्रीय दुग्धविकास मंत्री श्री रूपाला, नारायण राणे, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्याचे दुग्धविकास मंत्री श्री सावे आदींच्या भेटी घेऊन सविस्तर निवेदन सादर केले होते. या अनुषंगाने मंगळवारी (ता.२३) रोजी दुध भुकटी प्रकल्पाचे भंगार विक्री संदर्भात चर्चा करण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली होती..यावेळी एनडीटीव्हीला हा प्रकल्प वर्ग केल्याशिवाय कुठल्याही प्रकारच्या भंगारला हात लावू देणार नाही अशी भूमिका कृती समीतीने घेतली. यास दुग्धविकास मंत्र्यांनी अनुकूलता दाखवत एनडीटीव्हीकडे प्रस्ताव पाठवु असे सांगितले.यावेळी आमदार संजय बनसोडे, माजी नगराध्यक्ष राजेश्वर निटुरे, रामचंद्र तिरुके, दुध डेअरी कृती समितीचे अध्यक्ष आशिष पाटील, मोतीलाल डोईजोडे, चंद्रकात टेंगेटोल, नरेश सोनवणे, संतोष कुलकर्णी, शिवप्रताप पाटील, अहमद सरवर, कपिल शेटकार आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.