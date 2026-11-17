आडूळ: उज्जैन येथे देवदर्शनासाठी निघालेल्या भाविकांच्या कारला धुळे जिल्ह्यातील सोनगीर शिवारात पाठीमागून भरधाव वेगाने आलेल्या हायवा ट्रकने जोरदार धडक दिल्याने झालेल्या भीषण अपघातात आडूळ बुद्रुक ता.पैठण येथील एका तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला, तर अन्य चार जण गंभीर जखमी झाले आहेत. .MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...मंगळवारी (ता. १७) पहाटे चार वाजेच्या सुमारास हा अपघात घडला. प्राप्त माहितीनुसार, आडूळ बुद्रुक येथील शिवराज सुभाष पिवळ (वय २६), आडूळ खुर्द येथील ॲड. उमेश भाऊसाहेब गोडसे (वय २९), हिरापूर येथील गणेश एकनाथ लेंडे (वय ३०), उमेश कैलास लेंडे (वय २२) आणि बिड येथील शुभम सर्जेराव पानगुळे (वय ३१) हे पाच जण सोमवारी (ता. १६) कारने (एमएच ०४ एफएफ ८५०४) उज्जैन येथे देवदर्शनासाठी रवाना झाले होते..प्रवासादरम्यान धुळे जिल्ह्यातील सोनगीर शिवारात त्यांनी लघुशंकेसाठी कार थांबविली होती. लघुशंका आटोपल्यानंतर सर्वजण पुन्हा कारमध्ये बसत असतानाच पाठीमागून भरधाव वेगाने आलेल्या हायवा ट्रकने (सीजी १२ बीटी ५५७४) त्यांच्या कारला जोरदार धडक दिली. धडक इतकी भीषण होती की, कारचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. या अपघातात शिवराज सुभाष पिवळ यांचा जागीच मृत्यू झाला..या दुर्घटनेत शुभम पानगुळे आणि उमेश कैलास लेंडे हे गंभीर जखमी झाले असून, ॲड. उमेश गोडसे व गणेश लेंडे हेही जखमी झाले आहेत. जखमींना तातडीने धुळे येथे उपचारासाठी दाखल करण्यात आले असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. अपघाताची माहिती आडूळ परिसरात समजताच नातेवाईक आणि ग्रामस्थांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले. .Maharashtra Tunnel Road: प्रवास होणार सुसाट! मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकच्या धर्तीवर पश्चिम महाराष्ट्रात ३ भुयारी मार्ग; कुठून कुठे जाणार नवे मार्ग?.आडूळ येथील माजी जिल्हा परिषद सदस्य शुभम पिवळ, पंचायत समिती सदस्य योगेश कोठूळे, भिमराव पिवळ, सुभाष पिवळ हे कार्यकर्त्यांसह घटनास्थळी दाखल झाले असून, जखमींना मदत करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. देवदर्शनासाठी आनंदाने घराबाहेर पडलेल्या भाविकांवर काळाने घाला घातल्याने परिसरातून हळहळ व्यक्त होत आहे. या भीषण अपघातामुळे आडूळसह हिरापूर परिसरात शोककळा पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.