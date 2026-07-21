​Dharashiv: महावितरणच्या कारभाराविरोधात उमरग्यात काँग्रेसचा भव्य 'रास्ता रोको'; ​पीक विमा, पेपरफुटी, स्मार्ट मीटर व सोनम वांगचुक यांच्या समर्थनार्थ एल्गार; संभाजी ब्रिगेडचा जाहीर पाठिंबा

अविनाश काळेउमरगा, (जि. धाराशिव):महावितरणच्या बेजबाबदार कारभाराविरोधात, शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याच्या प्रश्नावर, 'नीट' व 'टीईटी' पेपरफुटी प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाईच्या मागणीसाठी आणि पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक यांच्या समर्थनार्थ काँग्रेसच्या वतीने युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अश्लेष मोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली, जिल्हा परिषद सदस्या लता मोरे यांच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारी (ता.२१) उमरग्यात भव्य रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाला संभाजी ब्रिगेडनेही जाहीर पाठिंबा दिला..धाराशिव जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात वीजनिर्मिती होत असतानाही स्थानिक शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीज मिळत नाही. कमी दाबाने वीजपुरवठा, ट्रान्सफॉर्मर नादुरुस्त होणे आणि इमर्जन्सी लोडशेडिंगमुळे शेतकरी, विद्यार्थी व व्यापाऱ्यांचे जनजीवन विस्कळीत झाल्याचा आरोप काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते ॲड. दिलीप सगर यांनी केला..Congress Protest: दिल्लीतील लाठीहल्याच्या निषेधार्थ मंगळवेढ्यात काँग्रेसचे आंदोलन.ग्राहकांच्या संमतीशिवाय बसवले जाणारे स्मार्ट मीटर तात्काळ थांबवून जुने मीटर बसवावेत. जबरदस्तीने मीटर बसवल्यास तीव्र आंदोलन छेडू, असा इशारा संभाजी ब्रिगेडचे तालुकाध्यक्ष अण्णासाहेब पवार यांनी दिला. नीट व टीईटी परीक्षांमधील गैरप्रकारांवर भाष्य करत, शेतकरी व सर्वसामान्यांच्या मुलांच्या भविष्याशी खेळ करणाऱ्या मुख्य सूत्रधारांवर कडक कारवाईची मागणी रेखाताई सुर्यवंशी यांनी केली..Mumbai-Ahmedabad Highway: मुंबई-अहमदाबाद महामार्गाला कवच; १३ ठिकाणी स्मार्ट कॅमेरे बसवणार, प्रत्येक वाहनावर करडी नजर राहणार.या वेळी लडाखचे पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवत आंदोलकांनी तहसीलदार यांना मागण्यांचे निवेदन सादर केले. या आंदोलनात जिल्हा परिषद सदस्या लता मोरे, तालुकाध्यक्ष अर्जुन बिराजदार, नानाराव भोसले, उपनगराध्यक्ष विजय वाघमारे, नगरसेवक अभिजीत मोरे, विजय दळगडे, विशाल काणेकर, बाबा औटी, बाबा मस्के, इरफान शेख, मधुकर यादव, अँड शुभदा पोतदार, अँड. अशोक पोतदार, शिवाजी गायकवाड, सतीश जाधव, एम. ओ. पाटील, अभिषेक औरादे, आदर्श कोथिंबिरे, संजय सरवदे, मधुकर बिद्री, राहुल वाघ, सतीश मुदकण्णा, कमलाकर मंमाळे, वैशाली जाधव, दत्ता इंगळे, प्रफुल्ल गायकवाड, अभिमन्यू भोसले दादा साळुंके यांच्यासह काँग्रेस व संभाजी ब्रिगेडचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.