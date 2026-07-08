UP Gangster Act: यूपीच्या कुख्यात गँगस्टरला महाराष्ट्रात मोठा झटका; उमरग्यातील दाल मिलसह १०० कोटींची मालमत्ता जप्त..

अविनाश काळे,उमरगा : उत्तर प्रदेशातील कुप्रसिद्ध गँगलीडर विजय मिश्रा याच्या बेकायदेशीर साम्राज्याला उत्तर प्रदेश पोलिसांनी महाराष्ट्रात मोठा धक्का दिला आहे. भदोही जिल्ह्याच्या जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या (जिल्हा मॅजिस्ट्रेट) आदेशानुसार, मिश्राची महाराष्ट्रातील तब्बल १०० कोटी २५ लाख रुपयांची बेकायदेशीर मालमत्ता जप्त (कुर्क) करण्यात आली आहे. या धडक कारवाईचा भाग म्हणून, उमरगा-लातूर रस्त्यावरील जकेकुर (ता. उमरगा) येथील औद्योगिक वसाहतीमधील एका मोठ्या दाल मिल कंपनीवर मंगळवारी (ता. सात) जप्तीची टाळेबंदी ठोकण्यात आली..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...'यूपी गँगस्टर ॲक्ट' अंतर्गत धडक कारवाईउत्तर प्रदेशातील गोपीगंज पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या गुन्ह्यान्वये (मु.अ.सं. १०९/२२), गँगलीडर विजय रामदेव मिश्रा (रा. खपटिहा, जि. प्रयागराज) याच्याविरुद्ध 'यूपी गँगस्टर ॲक्ट'च्या कलम ३(१) नुसार कारवाई सुरू आहे. विजय मिश्रा याने गुन्हेगारीच्या माध्यमातून आणि बेकायदेशीर मार्गाने अफाट संपत्ती गोळा केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले होते. दरम्यान कारवाई टाळण्यासाठी विजय मिश्रा याने गुन्हेगारीच्या पैशातून आपला जावई मुकेश तिवारी आणि मुलगी गरीमा तिवारी (दोघे रा. विलेपार्ले, मुंबई) यांच्या नावावर ही मालमत्ता खरेदी केली होती..जकेकुर औद्योगिक वसाहतीतील (प्लॉट नंबर B-102), एकूण ५,०५० चौरस मीटर आकाराच्या 'लल्ली ॲग्रो इंडस्ट्रीज एल.एल.पी.' (पल्स/दाल मिल प्रकल्प) कंपनीची अंदाजित किंमत सुमारे २० ते २५ कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात आले. भदोही (उत्तर प्रदेश) च्या जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी २ जुलै २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, यूपी गँगस्टर ॲक्टच्या कलम १४(१) अंतर्गत ही मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार मंगळवारी या कंपनीच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर प्रशासनाचा अधिकृत नोटीस बोर्ड (बॅनर) लावून ही मालमत्ता जप्त करण्यात आली. या कारवाईमुळे उमरगा औद्योगिक वसाहतीत आणि बेकायदेशीर मार्गाने मालमत्ता गोळा करणाऱ्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा."संबंधित आरोपीवर उत्तर प्रदेशात 'गुंडा ॲक्ट' अंतर्गत गंभीर गुन्हे असल्याने, तेथील जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले होते. या कायदेशीर आदेशाच्या अनुषंगाने, लातूर एमआयडीसी विभागांतर्गत त्याची मालमत्ता सील करण्याचे निर्देश होते. त्यानुसार, उत्तर प्रदेश पोलीस पथक, स्थानिक महसूल प्रशासन आणि आमच्या पोलीस प्रशासनाने संयुक्तपणे कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करत ही मालमत्ता यशस्वीरित्या सील केली आहे. - प्रल्हाद सूर्यवंशी, पोलीस निरीक्षक, उमरगा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.