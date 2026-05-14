Nanded Census : नांदेड जिल्ह्यातील पहिले शंभर टक्के स्वगणना गाव ठरले अर्धापूर तालुक्यातील वाहेदपूरवाडी

अर्धापूर : (जिल्हा नांदेड) देशभरात जनगणना २०२७ ची तयारी सुरू असून या जनगणनेचे प्रमुख वैशिष्ट्ये म्हणजे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा करण्यात येणार वापर. देशभरात एक मे ते १५ मे या कालावधीत नागरिकांना स्वगनना करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डीले, उपजिल्हाधिकारी डॉ सचिन खल्लाळ यांनी केले आहे.या आवाहनाला नांदेड जिल्ह्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे.अर्धापूर तालुक्यातील वाहेदपूर या गावाने जिल्ह्यात बजी मारली असून स्वगणना करणारे जिल्ह्यातील पहिले गाव ठरले आहे.या गावातील नागरिकांनी पुढाकार घेऊन शंभर टक्के स्वगनना करत राष्ट्रीय कार्यांत सहभागी झाले आहेत.या गावातील नागरिकांचे प्रशासानाच्या वतीने अभिनंदन केले असून या गावाचा आदर्श घेऊन इतर गावांतील नागरिकांनी स्वगणना करावी असे आवाहन तहसीलदार रेणुकादास देवणीकर यांनी केले आहे..देशभरात जनगणना प्रक्रिया सुरू झाली असून यासाठी प्रगणकांची व पर्यावेक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या प्रगणकांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.या जनगणनेत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत आसल्याने नागरिकांना स्वगनना करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते.या आवाहनाला नागरिक उस्फुर्त प्रतिसाद देत आहेत..अर्धापूर तालुक्यात तहसीलदार रेणुकादास देवणीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली जनगणना प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.तालुक्यात प्रत्येक गावांसाठी प्रगणक व पर्यावेक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे..वाहेदपूर येथील नागरिकांनी स्वगणना प्रक्रियेत सहभागी होऊन आपल्या गावाची शंभर टक्के स्वगनना केली आहे.या गावात ५० घरे असुन ६० कुटुंब आहेत.तर या गावाची लोकसंख्या सुमारे ३६० आहे. जनगणनेसाठी प्रगणक म्हणून विनोद भुसे, पर्यवेक्षक सुनील गोखले यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.या प्रक्रियेत सरपंच साहेबराव कदम, पोलिस पाटील भारत शेळके, उपसरपंच लिंगोजी चिंतले, ग्रामविकास अधिकारी पल्लवी सोनवणे यांनी सहकार्य केले व गावाची शंभर टक्के स्वगनना केली आहे..तालुक्यात प्रशासनाच्या वतीने जनगणना प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.या जनगणनेचा पहिला टप्पा म्हणजे स्वगणना आहे व नागरिकांना स्वगनना करण्यासाठी आवाहन करण्यात आले होते.या अभियानात वाहेदपूरवाडी येथील नागरिकांनी सहभागी होऊन शंभर टक्के स्वगनना केली आहे,तसेच १६ मे १४ जुन या कालावधीत घरगणना प्रगणक करणार आहेत अशी माहिती तहसीलदार रेणुकादास देवणीकर यांनी दिली..आमच्या गावातील नागरिकांनी पुढाकार घेऊन स्वगणना प्रक्रियेत भाग घेऊन श़भर टक्के स्वगनना केली आहे.यासाठी जनजागृती करून माहिती देण्यात आली.तसेच प्रशासनाने स्वगणना विषयी माहिती दिली.त्यामुळे आमच्या गावाने शंभर टक्के स्वगनना केली आहे अशी माहिती सरपंच साहेबराव कदम व उपसरपंच लिंगोजी चिंतले यांनी दिली.आशी झाली स्वगणनागावातील घरे ५०कुटुंब संख्या ६०लोकसंख्या ३६०प्रगणक एकपर्यावेक्ष एक.