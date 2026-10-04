मराठवाडा

विद्युत खांबावरील स्पार्किंगमुळे आग; ४ एकर ऊस, सोलार व ठिबकचे साहित्य जळून खाक, शेतकरी उद्ध्वस्त

शॉर्ट सर्किटमुळे उसाच्या फडाला भीषण आग; लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याने प्रशासनाकडे मदतीची मागणी
Crop destroyed due to MSEDCL negligence; Farmers demand compensation.

Crop destroyed due to MSEDCL negligence; Farmers demand compensation.

Sakal

कमलाकर रासने
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महालगाव : विद्युत वाहिनीच्या खांबावर झालेल्या स्पार्किंगमुळे उसाच्या शेताला भीषण आग लागून तब्बल ४ एकर ऊस व शेतातील शेतीचे साहित्य जळून खाक झाल्याची घटना वैजापूर तालुक्यातील नागमठाण शिवारात ता.३ शनिवार रोज दुपारी १:५० वाजण्याच्या सुमारास नागमठाण शिवारातील गट. क्र. २९० मध्ये घडली आहे.दुष्काळाशी दोन हात करून कसेबसे उसाचे पीक वाचवले मात्र हातातोंडाशी घास हिरवला गेला आहे.

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