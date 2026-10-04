विद्युत खांबावरील स्पार्किंगमुळे आग; ४ एकर ऊस, सोलार व ठिबकचे साहित्य जळून खाक, शेतकरी उद्ध्वस्त

महालगाव : विद्युत वाहिनीच्या खांबावर झालेल्या स्पार्किंगमुळे उसाच्या शेताला भीषण आग लागून तब्बल ४ एकर ऊस व शेतातील शेतीचे साहित्य जळून खाक झाल्याची घटना वैजापूर तालुक्यातील नागमठाण शिवारात ता.३ शनिवार रोज दुपारी १:५० वाजण्याच्या सुमारास नागमठाण शिवारातील गट. क्र. २९० मध्ये घडली आहे.दुष्काळाशी दोन हात करून कसेबसे उसाचे पीक वाचवले मात्र हातातोंडाशी घास हिरवला गेला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, नागमठाण शिवारातील गट क्र. २९० मध्ये शेतकरी गोकुळ आसाराम तागड, कृष्णा आसाराम तागड व आसाराम बारकू तागड यांच्या संयुक्त उसाच्या फडाला अचानक आग लागली. या आगीत ४ एकर वरील ऊस, अंदाजे किंमत ४ ते ५ लाख रुपये, शेतातील सोलर पॅनल किंमत १ ते दीड लाख रुपये तसेच स्प्रिंकलर,ठिबक, पाईप किंमत ८० ते ९० हजार रुपये किमतीचे साहित्य जळून खाक झाले आहे. यामुळे शेतकऱ्याचे मोठी आर्थिक नुकसान झाले आहे.महावितरणच्या ३३/११ के.व्ही. नागमठाण उपकेंद्रातून जाणाऱ्या नागमठाण गाव फीडरवरील आरएसजे पोल आणि एबी स्विचवर स्पार्किंग झाल्याने ही आग लागल्याची घटना घडली आहे.घटनेची माहिती मिळताच वरिष्ठ तंत्रज्ञ वाय. व्ही. कदम यांनी तातडीने कनिष्ठ अभियंते विलास कोळेकर यांना कळवले. .परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी वीज पुरवठा खंडित केला आणि घटनास्थळी धाव घेतली. आग विझवण्यासाठी वैजापूर नगर परिषदेच्या अग्निशमन दलाच्या गाडीला बोलवण्यात आले.अग्निशमन दलाचे जवान आणि स्थानिक ग्रामस्थ शेतकरी यांच्या मदतीने आग भिजवण्याचे प्रयत्न करण्यात आले मात्र तीव्र उन्हामुळे या आगीने रौद्ररूप धारण केले. आग आटोक्यात येईपर्यंत शेतातील संपूर्ण ४ एकर क्षेत्रातील उसाचे पीक व साहित्य पूर्णपणे जळून खाक झाले होते. ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.या दुर्घटनेनंतर ता.४ ऑक्टोबर रविवार रोजी ग्राम महसूल अधिकारी गावंडे महावितरणचे कनिष्ठ अभियंता विलास कोळेकर यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून घटनास्थळी शेतकरी कृष्णा आसाराम तागड आणि पंचांच्या उपस्थितीत पंचनामा करण्यात आला.नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना महावितरण आणि प्रशासनाकडून लवकरात लवकर नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.