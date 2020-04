Video: लॉकडाऊन : गर्भवती मातांनो...काळजी नको, खबरदारी घेण्याची गरज

नांदेड : जगभरातील ‘कोरोना’चे संकट बघता यात गर्भवती मातांना ‘कोरोना’ची लागण होण्याचे प्रमाण अगदी नगण्य असले तरी, जन्माला येणारे मुलदेखील ‘कोरोना’ मुक्त श्वास घेण्यात यशस्वी झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. परंतु, आरोग्याकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. ज्या गर्भवती मातांचा नऊ महिण्याचा कालावधी पूर्ण झाला आहे किंवा दिवस पूर्ण झालेत. अशा गर्भवतीमातांनी घाबरुन न जाता ‘कोरोना’ची चाचणी अवश्य करुन घ्यावी, असे मत डॉ. वृषाली किन्हाळकर यांनी व्यक्त केले. आरोग्य विभागाकडून नुकतेच एक परीपत्रक जारी करण्यात आले आहे. यात गर्भवतीमातांनी ‘कोरोना’ची चाचणी करुन घेण्यासंबंधी स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. त्या सुचनांचे पालन केल्यास गर्भवतीमातांच्या आरोग्याची अधिक चांगल्यापणे काळजी घेणे सहज शक्य होईल. ‘कोरोना’ हा आजार सर्वांसाठी नवीनच आहे. यामुळे सतत धावणाऱ्या जगाला ‘कोरोना’रुपी गतीरोधक निर्माण झाल्याने ब्रेक बसला आहे. इतके दिवस जग ज्या झपाटलेल्या वेगाने धावत होते, ते संपूर्ण जग ‘कोरोना’च्या भीतीने घरातच ‘लॉकडाउन’ आहे. आरोग्यशास्त्रात पूर्वीपासून आजारी व्यक्तीस किंवा त्या व्यक्तीच्या ज्या अवयवास आजार झाला असेल त्या अवयवास डॉक्टर नेहमी आरामाचा सल्ला देतात. हे काही नवीन नाही. मात्र, ‘कोरोना’ हा आपल्या सर्वांसाठी नवा आहे. तो अदृष्य आहे. तो कुठेच दिसत नाही. तरी देखील मानवाला बाधीत करतो. एकापासून दुसऱ्याला होतो. म्हणून प्रत्येकाने घरात राहुन आपली आणि आपल्या परिवाराची काळजी घ्यायची आहे. हेही वाचा - ध्येय वेड्या गुरूजींची डिजीटल शाळा...! कुठली ती वाचा गर्भवती माता जेव्हा बाळाला जन्म देते, तेव्हा तिच्या शरीराची झिज झालेली असते. रक्तस्त्राव झालेला असतो, यामुळे पुढील दीड महिणा तिची शक्ती कमी झालेली असते. या दरम्यान तिला चांगला आहार देण्याइतकेच तिला इतरांचा त्रास होणार नाही, हे महत्वाचे. म्हणून त्या मातेस आणि बालकास स्वंतत्र द्या, तिच्याभोवती नातेवाईकांची गर्दी होणार नाही. याची घरातील सर्वांनी खबरदारी घ्यावी. तिला सहज पचन होईल असा आहार द्यावा, तिच्या रुमची स्वच्छता पाळावी, बाळ व त्या आईची काळजी घेणारी एकच व्यक्ती असावी, बाळाची त्वचा देखील नाजूक असते त्यामुळे त्याला सुद्धा हात लावताना हात स्वच्छ धुवूनच त्या खोलीत प्रवेश करावा. हे करावे... गर्भधारणेच्या काळात त्या गर्भवतीने छान छान गोष्टींची पुस्तकांचे वाचान करावे.

सकारात्मक विचार करावा.

नियमित व्यायाम, सकस आहार घ्यावा.

आवडीचे पुस्तक वाचन किंवा इतर कामे करावीत.

