Jalna News : समृद्धी महामार्गावर चोरीच्या उद्देशाने ‘ठोकले खिळे’ सोशल मीडिया व प्रसार माध्यमावर व्हिडीओ व्हायरल मुळे खळबळ

Samruddhi Expressway : समृद्धी महामार्गावर खिळेसदृश्य वस्तू सापडून अनेक वाहनांचे टायर पंक्चर झाल्याने प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले असून, पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करून वस्तू हटवल्या आहेत.  
सकाळ वृत्तसेवा
दौलताबाद : समृद्धी महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात खिळेसदृश्य वस्तू असल्याचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाल्याने वाहनधारकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. मात्र, पोलिसांच्या हस्तक्षेपानंतर व ठेकेदार कंपनीच्या खुलाश्यानंतर नागरिकांना दिलासा मिळाला.

