Jalna News : समृद्धी महामार्गावर चोरीच्या उद्देशाने ‘ठोकले खिळे’ सोशल मीडिया व प्रसार माध्यमावर व्हिडीओ व्हायरल मुळे खळबळ

दौलताबाद : समृद्धी महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात खिळेसदृश्य वस्तू असल्याचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाल्याने वाहनधारकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. मात्र, पोलिसांच्या हस्तक्षेपानंतर व ठेकेदार कंपनीच्या खुलाश्यानंतर नागरिकांना दिलासा मिळाला..मंगळवारी (ता.९) रात्री साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास चॅनल क्रमांक ४४२ ते ४४१ दरम्यान अनेक चारचाकी वाहने अचानक पंक्चर झाली. जालना येथील संतोष सानप आपल्या कुटुंबासह पनवेलकडे प्रवास करत असताना त्यांच्या गाडीचे टायरही पंक्चर झाले. तपासणीदरम्यान महामार्गावर खिळेसदृश्य वस्तू आढळल्याने ते घाबरले. त्याच ठिकाणी आणखी दोन गाड्या पंक्चर झाल्याचे त्यांनी पाहिले. त्यामुळे त्यांनी इतर वाहनांना थांबवले व तात्काळ २१२ वर फोन करून पोलिसांना माहिती दिली..यावेळी दौलताबाद पोलीस ठाण्याच्या निरीक्षक रेखा लोंढे व कर्मचारी महेश घुगे घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी महामार्ग विभागाशी संपर्क साधून वस्तू काढून घेण्याची व्यवस्था केली. पहाटे पाच वाजेपर्यंत सर्व खिळेसदृश्य वस्तू हटवण्यात आल्या.मात्र, संतोष सानप यांनी “चोरीच्या उद्देशाने महामार्गावर खिळे ठोकले गेले असावेत” असा संशय व्यक्त करणारा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर पोस्ट केला. हा व्हिडिओ राज्यभर व्हायरल झाला आणि समृद्धी महामार्गावर प्रवास करणाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले..बुधवारी (ता.१०) सकाळी अकराच्या सुमारास पोलीस उपायुक्त प्रशांत स्वामी, सहाय्यक पोलीस आयुक्त सुभाष भुजंग, शहर वाहतूक शाखेचे सचिन मिरधे, निरीक्षक रेखा लोंढे, निरीक्षक अमोल देवकर तसेच महामार्ग विभागाचे उपनिरीक्षक मोहन चव्हाण यांनी घटनास्थळाची पाहणी केली. यावेळी ठेकेदार कंपनी मेघा इंजिनिअरिंगचे सुपरवायझर एम. रविशंकर यांनी स्पष्ट केले की संबंधित वस्तू खिळे नसून ग्राऊटिंग इंजेक्शनचे नोजल्स आहेत.रस्त्याच्या भेगांवर इपॉक्सी ग्राऊटिंगची दुरुस्ती प्रक्रिया सुरू होती. या प्रक्रियेत ड्रिल करून नोजल्स बसवले जातात. त्यांना २४ तासांनंतर कापून काढावे लागते. मात्र, रात्री उशिरा काही भरधाव वाहनांच्या धडकेने प्लास्टिक बॅरिअर हलले व काही वाहने थेट नोजल्सवरून गेल्याने टायर पंक्चर झाले..या प्रकरणानंतर समृद्धी महामार्ग विभागाने प्रसिद्धीपत्रक काढून ठेकेदार कंपनीच्या हलगर्जीपणामुळे ही घटना घडल्याचे मान्य केले. तसेच संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार असल्याचेही स्पष्ट केले.समृद्धी महामार्ग सुरुवातीपासूनच विविध कारणांनी चर्चेत राहिला आहे. अपघातांची मालिका, रस्त्यांना पडलेल्या भेगा किंवा पुलांना पडलेली भगदाडे – अशा अनेक कारणांमुळे हा महामार्ग सतत चर्चेचा विषय ठरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.