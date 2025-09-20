Gotya Gitte: गोट्या गित्तेचा मकोका का रद्द झाला? जबाबदार कोण? जाणून घ्या सविस्तर...

Walmik Karad: बीडमधल्या सर्वसामान्यांची धाकधूक वाढवणारी बातमी म्हणजे गोट्या गित्तेचा मकोका रद्द करण्यात आला. आता हे प्रकरण नेमकं काय समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. बीड जिल्ह्यातील परळीतल्या सहदेव सातभाईंवर खुनाच्या प्रयत्न आणि लुटीच्या प्रकरणात बीड पोलिसांनी मोठी कारवाई करत वाल्मिक कराड समर्थक रघुनाथ फड गँगवर मकोकांतर्गत कारवाई केली होती. या प्रकरणात एकूण सात जणांना आरोपी करण्यात आलं होतं. पण आता या प्रकरणात ट्विस्ट आला आहे कारण, अप्पर पोलिस महासंचालकांनी या टोळीतील पाच आरोपींवरील मकोका (MCOCA) रद्द केल्याची माहिती पुढे आली आहे..पाच जणांचा मकोका रद्द आणि दोघांवर कायमपरळीतील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात 18 ऑक्टोबर 2023 रोजी तडोळी येथील शेतकरी सहदेव सातभाई यांच्यावर खुनी हल्ला केला होता. हल्लेखोरांनी त्यांचा जीव घेण्याच्या उद्देशाने लोखंडी रॉड, फरशी आणि काठीने मारहाण केली होती, ज्यात ते गंभीर जखमी झाले. हल्ल्यानंतर सहदेव सातभाई यांच्या खिशातील २ लाख ७० हजार रुपये जबरदस्तीने काढून घेतले, तसेच त्यांना शिवीगाळ करत जीवे मारण्याच्या धमक्या देण्यात आल्या. या प्रकरणात वाल्मिक कराडचा राईट हँड गोट्या गिते, जगन्नाथ फड, संदीप सोनवणे, बालाजी दहिफळे, विलास गिते, रघुनाथ फड, धनराज उर्फ राजाभाऊ फड या सात जणांवर मकोका अंतर्गत कारवाई करण्यात आली होती. पण, आता पोलिसांनी केवळ फड टोळीचा प्रमुख रघुनाथ फड आणि धनराज गित्ते यांच्याच नावे मकोका कायम ठेवण्यात आला आहे. तर, गोट्या गित्ते, जगन्नाथ फड, संदीप सोनवणे, बालाजी दहिफळे आणि विलास गित्ते या पाच जणांवरील मकोका रद्द झाला आहे..गोट्या गिते नेमका कोण?ज्ञानोबा मारूती गिते असं गोट्या गितेचं खरं नावबीडमधला सराईत गुन्हेगारवाल्मीक कराडचा राईट हँड म्हणून ओळखपरळीतील नंदागौळ गावचा रहिवासीखून, खुनाचा प्रयत्न, खंडणी असे १० ते १५ गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे नोंदबीडमध्ये ज्यांच्याज्यांच्या कमरेला पिस्तुल दिसतं ते गोट्या गित्तेनेच पुरवल्याचा आरोप१५ वर्षांपासून परळीसह बीड, लातूर, परभणी, पिंपरी-चिंचवडमध्ये अनेक गुन्हे दाखल.वाल्मिक कराडचा शूटरगोट्या गित्ते हा वाल्मिक कराडचा शूटर होता. अजूनही तो फरार आहे. त्याने वाल्मिकच्या सांगण्यावरुन महादेव मुंडेंचा खून केल्याचा आरोप बाळा बांगर यांनी केला. सरपंच बापू आंधळेंचाही खून गोट्या गित्तेनेच केल्याचे आरोप यापूर्वी झालेले आहेत. परंतु दहशतीमुळे कुणी बोलत नाही. अनेक खून गोट्या गित्तेने केल्याचं सुरेश धस, जितेंद्र आव्हाड, स्वप्निल गलधर, बाळा बांगर, शिवराज बांगर यांनी म्हटलेलं आहे.गोट्या गित्तेने दिली होती धमकीवाल्मिक कराड हे गोरगरिबांचे दैवत आहे.. धनंजय मुंडेंची तुम्ही विनाकारण बदनामी करत आहात, तुम्ही माझ्यावरही काही खोटे आरोप केले तर मी चिठ्ठीत तुमचे नाव लिहून आत्महत्या करणार असल्याची धमकी याच गोट्या गित्तेनं रेल्वे रुळावर बसून राज्याचे माजी मंत्री आणि आमदार जितेंद्र आव्हाडांना दिली होती. .Yogi Adityanath warning : दिशा पाटणीच्या घरावर गोळीबार प्रकरण; आता खुद्द मुख्यमंत्री योगींनी दिलाय कडक इशारा! .बीड जिल्ह्यात किती टोळ्यांवर मकोकांतर्गत कारवाई?- 11 जानेवारी रोजी वाल्मिक कराड व घुले गँगवर मेकोकाची कारवाई- 27 जानेवारी रोजी बीडच्या आठवले गँगवर मकोकाची कारवाई- 20 मार्च रोजी आष्टीतील भोसले गँगवर मकोकाची कारवाई- 10 मे रोजी परळीच्या फड गँगवर मकोकाची कारवाई.सहदेव सातभाई यांच्यावर परळीमध्ये जो प्राणघातक हल्ला झाला होता. त्या अनुषंगाने बीड आणि परळी पोलिसांनी सात जणांवर मकोकाअंतर्गत कारवाई केली होती मात्र त्यापैकी पाच लोकांना त्यामधून वगळण्यात आले आहेत. पोलीस महानिरीक्षकांकडून ही पाच नावं वगळण्यात आले आहेत. यामध्ये गोट्या गित्तेचंही नाव वगळण्यात आलं आहे. गोट्या गीतेला आजपर्यंत बीड आणि परळी पोलीस अटक करू शकले नाहीत. त्याची चौकशी करू शकलेले नाहीत.पोलीस महानिरीक्षक आणि बीड पोलिसांनी कोणतीही दखल न घेता त्याच्यावरचा मकोका रद्द केलेला आहे. तरी, गोट्या गितेसारखे सराईत गुन्हेगार पोलीस महानिरीक्षक आणि बीड पोलिस मोकाट सोडत असतील तर सर्वसामान्य नागरिकांचा कायद्यावर विश्वास राहिल का? त्यामुळे आता नागरिकांनी समोर आलं पाहिजे आणि गोट्या गित्तेला लवकरात लवकर अटक करून त्याच्यावर मकोकांतर्गत कारवाई करण्याची मागणी विजयसिंह उर्फ बाळा बांगर यांनी केली आहे..GST Council: सणासुदीला नागरिकांना दिलासा! जीएसटी कपात जाहीर, २२ सप्टेंबरपासून 'इतका' कर आकारला जाणार.अंजली दमानिया म्हणाल्या...गोट्या गित्तेवर १६ गुन्हे आहेत, त्याच्यावर लागलेला मकोका हा DG मॅडमने का रद्द केला? उद्या ह्या माणसाने आणखी खून केले तर त्याची जबाबदारी डीजी मॅडम घेणार का? SP आणि IG हे मकोकाचा प्रस्ताव उगाच पाठवतात का? ही ५ नावे का वगळण्यात आली याचे उत्तर DG कार्यालयाने तत्काळ दिले पाहिजे. ताबडतोब फेरविचार करून हा निर्णय DG कार्यालयाने मागे घ्यावा, असं दमानिया म्हणाल्या.त्या पुढे म्हणाल्या की, आम्ही जीवाची पर्वा न करता ह्याच्या विरोधात लढा दिला आणि हे DG कार्यालय बेजबाबदार पणे मकोका रद्द कसा करू शकतात? ही त्या गोट्या गित्ते विरुद्ध असलेल्या गुन्ह्याची यादी. बीड, लातूर, परभणी, पुणे इथे १६ गुन्हे आहेत..गोट्या गित्तेवरील मकोका कुणामुळे रद्द झाला? का रद्द झाला? याचं उत्तर अजूनही मिळू शकलेलं नाही. गोट्या गित्तेसारख्या गुन्हेगाराचा मकोका रद्द करण्याच्या बीड पोलिसांच्या भूमिकेविषयी शंका व्यक्त होत आहे. राज्यभरातून बीड पोलिस आणि महासंचालकांचा निषेध केला जातोय.. 