मराठवाड्यातील धरणांत पाण्याची आवक, 'जायकवाडी'चा जलसाठा वाढतोय

औरंगाबाद : गेल्या काही दिवसांपासून चांगला पाऊस होत असल्याने उस्मानाबाद (Osmanabad) जिल्ह्यातील सीना कोळेगाव वगळता मराठवाड्यातील मोठ्या सर्वच धरणांत (Dams In Marathwada) पाण्याची आवक सुरू आहे. सर्वाधिक वाढ नांदेडच्या ‘विष्णुपुरी’मध्ये आहे. त्यामुळे या धरणातून सातत्याने पाण्याचा विसर्ग करावा लागत आहे. औरंगाबाद (Aurangabad) शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जायकवाडी धरणात आठवडाभरात १७ दशलक्ष घनमीटर पाणी वाढले. मराठवाड्यातील ११ मोठ्या धरणांतील जलसाठ्यात गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत २१० दशलक्ष घनमीटरने वाढ होऊन तो २५६५ दशलक्ष घनमीटर इतका झाला आहे. जायकवाडी (Jayakwadi Dam) धरणात शुक्रवार (ता. २३) अखेर ७७५ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा आहे. (water incoming starts in all marathwada region dams glp88)

परभणी (Parbhani) जिल्ह्यातील येलदरीत ५६३, निम्न दुधनात २०१, विष्णुपुरी ६१, निम्न मनारमध्ये ११३, ऊर्ध्व पेनगंगा ६१०, हिंगोली जिल्ह्यातील सिद्धेश्वरमध्ये ५६, बीड जिल्ह्यातील माजलगाव ९५, मांजरा ३९, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील निम्न तेरणा धरणात ५२ दशलक्ष घनमीटर उपयुक्त पाणीसाठा आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यातीलच सीना कोळेगावमध्ये अजूनही उपयुक्त साठा झालेला नाही.

३१ लघुप्रकल्प कोरडेच

२३ जुलैअखेर मराठवाड्यातील ७५३ पैकी ३१ लघुप्रकल्प कोरडे आहेत. त्यात लातूर (Latur) जिल्ह्यातील ९, उस्मानाबाद ७, बीड ८ तर औरंगाबादमधील ७ लघुप्रकल्पांचा समावेश आहे. आठही जिल्ह्यांतील जोत्याखाली पाणीसाठा असलेल्या लघुप्रकल्पांची संख्या २२२ पर्यंत आहे. दुसरीकडे ७५ टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त पाणीसाठा असलेल्या लघुप्रकल्पांची संख्या ८१ झाली आहे. ११ मध्यम प्रकल्पात ७५ टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त पाणीसाठा झाला आहे. जोत्याखाली पाणीसाठा असलेल्या प्रकल्पांची संख्या ९ असल्याची माहिती जलसंपदा विभागाने दिली.