Hingoli Crime विहिरीच्या पाण्याचा वाद, पुतण्यानं काकाला शेतात संपवलं, नंतर काकूची दारवाजातच हत्या

विहिरीच्या पाण्यावरून आणि शेतीच्या वादातून हिंगोलीत पुतण्याने काका आणि काकूची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडलीय. हिंगोली जिल्ह्यातील औंढा नागनाथ तालुक्यातील वडद येथे घडलेल्या या दुहेरी हत्याकांडाने खळबळ उडालीय. पुतण्याने काका आणि काकूवर चाकूने हल्ला केल्याची घटना रविवारी सकाळी उघडकीस आली. या हल्ल्यात त्र्यंबक चोपडे आणि मंगलाबाई चोपडे यांचा मृत्यू झाला आहे...याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, चोपडे कुटुंबीयांमध्ये शेतातील सामाईक विहिरीच्या पाण्यावरून वाद सुरू होता. त्याचबरोबर शेतीच्या कारणावरूनही कुटुंबात मतभेद होते. याच वादातून पुतण्या देवेंद्र चोपडे याने काका त्र्यंबक चोपडे आणि काकू मंगलाबाई चोपडे यांच्यावर चाकूने हल्ला केल्याची प्राथमिक माहिती आहे. हल्ल्यात दोघेही गंभीर जखमी झाले..न्यायाधीशांच्या १७ वर्षांच्या लेकानं मर्सिडीज चालवत दुचाकीला दिली धडक, एकाचा मृत्यू.घटनेची माहिती मिळताच परिसरात एकच खळबळ उडाली. स्थानिकांनी याबाबत पोलिसांना माहिती दिल्यानंतर वरिष्ठ पोलीस अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी घटनास्थळाची पाहणी करून हत्येच्या घटनेचा तपास सुरू केला आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी संशयित आरोपी देवेंद्र चोपडे याला ताब्यात घेतले आहे..सामाईक विहिरीच्या पाण्याचा आणि शेतीचा वाद इतका टोकाला गेला की त्यातून एकाच कुटुंबातील दोन जणांची हत्या करण्यात आलीय. या घटनेमुळे वडद परिसरासह संपूर्ण औंढा नागनाथ तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. पोलिसांकडून या प्रकरणातील नेमका वाद, हल्ल्याचं कारण आणि घटनेमागील इतर बाबींचा तपास केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.