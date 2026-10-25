मराठवाडा

Hingoli Crime विहिरीच्या पाण्याचा वाद, पुतण्यानं काकाला शेतात संपवलं, नंतर काकूची दारवाजातच हत्या

Double Murder in Hingoli हिंगोलीत पुतण्याने काका आणि काकूची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडलीय. काकाची शेतात तर काकूची घरासमोरच हत्या केल्याच्या या घटनेनं खळबळ उडाली आहे.
Double Murder in Hingoli

Double Murder in Hingoli

Esakal

सूरज यादव
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विहिरीच्या पाण्यावरून आणि शेतीच्या वादातून हिंगोलीत पुतण्याने काका आणि काकूची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडलीय. हिंगोली जिल्ह्यातील औंढा नागनाथ तालुक्यातील वडद येथे घडलेल्या या दुहेरी हत्याकांडाने खळबळ उडालीय. पुतण्याने काका आणि काकूवर चाकूने हल्ला केल्याची घटना रविवारी सकाळी उघडकीस आली. या हल्ल्यात त्र्यंबक चोपडे आणि मंगलाबाई चोपडे यांचा मृत्यू झाला आहे..

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