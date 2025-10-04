Ambad Heavy Rain : अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे पांढर सोनं पडले काळे: अंबड तालुक्यात कापसाची नासाडी

अंबड - जालना जिल्हयातील अंबड तालुक्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे होत्याचे नव्हते झाले आहे. खरीप हंगाम नैसर्गीक आपत्तीचे संकट ओढवल्याने कपाशी, तूर, सोयाबीन,मुग, उडीद, मका, बाजरी पिकांची अक्षरशः दाणादाण उडाली आहे. केलेला खर्च हि वसूल होत नाही.सोयाबीन पुर्ण पाण्यात गेले आहे. तर कपाशीची बोंड सडली आहे. तुरीचे पिकं उबळले आहे..शेतकऱ्याच्या शेतात कापूस फुटला पण पांढर सोनं पडले काळे: शेतकऱ्याच्या शेतात कापूस फुटला आहे. मात्र कपाशीची बोंड सततच्या पावसामुळे सडली आहे.यामुळे पांढर सोनं अखेर वेचणी नंतर कापूस काळा पडला आहे..प्रतिक्रीया -वेचणी केल्यानंतर कापूस पुन्हा निवडण्यासाठी मजुरीचा खर्च -शेतकऱ्याच्या शेतात फुटलेला कापूस काळा पडला आहे. यामुळे वेचणीसाठी व वेचणी केल्यानंतर पांढरा कापूस निवडण्यासाठी लागणाऱ्या मजुरीचा अर्थिक भुर्दंड शेतकऱ्याला सहन करावा लागत आहे.शेतकऱ्याच्या खर्च आणि उत्पन्नाचे कोणतेच गणित जुळत नसल्याने शेतकरी पुन्हा एकदा अर्थिक विवचनेत सापडला आहे.- बप्पसाहेब पाटील, शेतकरी मार्डीअतिवृष्टीमुळे सर्व काही हिरावले गेले -अंबड तालुक्यात पावसाने जोरदार हजेरी लावली. यामुळे जिकडे तिकडे पाणीच पाणी झाल्याने खरीप हंगामाची पुरती वाट लागली आहे. तोंडी आलेला घास निसर्गाने अखेर हिरावून घेतला आहे. यामुळे शिल्लक काहीच उरले नाही. केलेला खर्च कोठून वसूल करावा हेच कळायला मार्ग नाही.- देवीदास मुंजाळ, शेतकरी मार्डी.शासनाकडून अद्यापही नुकसानीचे पंचनामे नाही -अंबड तालुक्यात झालेल्या अतिवृष्टीचे पंचनामे अद्यापी शासनाकडून करण्यात आलेले नाही. शासन नुकसानीचे पंचनामे करणार तरी कधी आणि शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई मिळणार तरी कधी? दिवाळीचा सण तोंडावर आला आहे. शेतकऱ्यानी खावे तरी काय? बाजारातून खरेदी करावी तरी काय याच अर्थिक संकटात शेतकरी सापडला आहे. शेतकऱ्याला शासनाने अर्थिक मदतीचा हात तात्काळ द्यावा.- दिनेश काकडे, शेतकरी सारंगपूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.