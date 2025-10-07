Walmik Karad: वाल्मिक कराडच्या समर्थनार्थ बॅनरबाजी करणारा संदीप तांदळे नेमका कोण? कराडशी काय संबंध?

Beed Crime: पंकजा मुंडेंच्या दसरा मेळाव्यासाठी वर्गणी मागणारा, वाल्मिकच्या समर्थनार्थ पोस्टर झळकावणारा आणि उघडपणे वाल्मिक कराडसाठी काम करणारा संदीप तांदळे सध्या चर्चेत आहेत. खून, मकोका आणि इतर अनेक गुन्ह्यांमधला आरोपी वाल्मिक कराड याचं समर्थन करणाऱ्या अशा लोकांमुळे बीड जिल्हा बदनाम होत असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. नेमका हा तांदळे आहे तरी कोण? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतोय..संदीप तांदळेची चर्चा का होतेय?संदीप तांदळेनं २ ऑक्टोबरला भगवान भक्तिगडावरील पंकजा मुंडेंच्या दसरा मेळाव्यात बॅनरबाजी करून लोकांकडून वर्गणी गोळा केली होती. विजयसिंह उर्फ बाळा बांगर यांच्या सांगण्यानुसार तो वाल्मिक कराडच्या टोळीचा गुंड आहे. तो वाल्मिक कराडसाठी क्यूआर कोड स्कॅनर बनवून लोकांकडून आर्थिक साहाय्य मागतोय. म्हणजे हे गुन्हेगाराचं समर्थन करण्यासारखं आहे. याशिवाय हा तोच संदीप तांदळे आहे, ज्याने भाजप आमदार सुरेश धस, आमदार जितेंद्र आव्हाड आणि विजयसिंह उर्फ बाळा बांगर यांना व्हिडिओ बनवून खुलेआम धमकी दिली होती..Maharashtra Flood Relief: कर्नाटकच्या तुलनेत महाराष्ट्र सरकारने किती मदत केली? शेतकऱ्यांच्या खात्यात कधी पैसे पडणार.एवढंच नाही तर सावरगाव घाट येथील भगवान भक्तिगडावर पंकजा मुंडेंच्या दसरा मेळाव्यादरम्यान याच संदीप तांदळेने वाल्मिक कराडचा फोटो झळकावला होता. बॅनरद्वारे वर्गणी मागितल्याच्या आरोपावर संदीप तांदळेनं स्पष्टीकरण दिलंय. त्यात जाणूनबुजून कुणीतरी बनावट बॅनर व्हायरल केलंय. मला खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याचा हा कुणाचातरी डाव असल्याचं संदीप तांदळेनं म्हटलंय. .Farmer Relief: राज्यात दुष्काळी सवलती लागू... कर्जमाफी होणार? कुणाला किती पैसे मिळणार? फडणवीसांनी जाहीर केलेली मदत सोप्या शब्दात.आरोपीचं समर्थनसंदीप तांदळे आपल्या स्पष्टीकरणात म्हणाला की, बाळा बांगर यांचं नाव मी घेतो. कारण ते मला गुंड प्रवृत्तीचा म्हणाले आहेत. आम्ही वाल्मिक अण्णांचं समर्थन करतो, असं ते म्हणाले. मात्र हे समर्थन आम्ही उघडपणे करतो, त्यात वावगं वाटण्यासारखं काही नाही. हेच समर्थन थांबवण्यासाठीच बांगर यांचे प्रयत्न सुरु आहेत. ''आरोपी आणि गुन्हेगार या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. जेव्हा न्यायालय त्यांना (वाल्मिक कराड) आरोपी म्हणून घोषित करेल, तेव्हा आमची भूमिका बदलणार आहोत. होत्याचं नव्हतं, नव्हत्याचं होतं, करुन वाल्मिकअण्णांना अडकवलं आहे. मुळात त्यांच्यावर खोटा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. ही वस्तूस्थिती सर्वांना माहिती आहे. त्यामुळे त्यांचं समर्थन करताना आम्हाला काहीही चुकीचं वाटत नाही.'' अशा शब्दात तांदळेने कराडचं समर्थन केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.