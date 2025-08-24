Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजनेतील हजारो महिलांचा हप्ता जूनपासून थांबला; लाडक्या बहिणी ’ संभ्रमात

लाडकी बहीण योजनेतील अनेक महिलांना अचानकपणे जूनपासून हप्ता मिळाला नाही. त्यामुळे त्या महिला बँका, पोस्ट ऑफिसमध्ये चकरा मारून विचारणा करीत आहेत. मात्र, पैसे न आल्याचे नेमके कारण कुणीच सांगत नसल्यामुळे या महिला प्रचंड संभ्रमात असून विचारणा कुठे करावी, याचीही माहिती मिळायला तयार नाही. त्यामुळे या महिलांची दिवसेंदिवस घालमेल वाढत आहे. याकरिता स्थानिक पातळीवर महिलांना पात्र की अपात्र याची माहिती मिळाली तर या महिलांचा संभ्रम निश्चितच दूर होईल. मात्र, याकरिता शासनाने पावले उचलण्याची गरज आहे..वर्षभरापूर्वी राज्य शासनाने लाडकी बहीण योजना सुरू केली आहे. याकरिता निकष ठरवून दिलेले आहे. मात्र, गतवर्षी योजना सुरू झाली तेव्हा निवडणुकीचे वातावरण होते. त्यामुळे आलेल्या अर्जांची काटेकोरपणे छाननी झाली नाही. त्यामुळे नियमात न बसणाऱ्या अनेक लाभार्थींनी या योजनेचा लाभ घेतला. .विशेष म्हणजे पुरुषांसह राज्यातील गल्लेलठ्ठ पगार घेणाऱ्या तब्बल १२ हजार महिला अधिकारी-कर्मचारी यांनी लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या १२ हजार महिला कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे, ती झालीही पाहिजे. मात्र, सर्व निकषांत बसणाऱ्या व वर्षभरापासून दर महिन्याला १५०० रुपये मिळणाऱ्या अनेक महिलांचा जूनपासून अचानक हप्ते बंद झाले आहेत. त्यामुळे या महिला दररोज बँका, पोस्ट ऑफिसमध्ये जाऊन आमचे पैसे आले का, अशी विचारणा करीत आहेत. .मात्र, त्यांना तुमच्या खात्यात पैसे नाहीत, एवढेच सांगितले जात आहे. त्यामुळे महिलांचे समाधान होत नसल्याने विचारणा कुठे करावी याची त्यांना कुणीही माहिती द्यायला तयार नाही. त्यामुळे या महिलांतून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. कागदपत्रे अपडेट असतानाही अचानक हप्ते बंद झाले आहेत. विशेष म्हणजे शासनाच्या कुठल्याही पोर्टलवर महिलांना अधिकृत माहिती मिळत नाही. त्यामुळे ही योजना केवळ निवडणुकीपुरतीच होती का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तसेच आता येथून पुढे पैसे येणार की नाही, अशी चर्चाही महिलांत रंगू लागली आहे..Maharashtra Tradition: लाखाहून अधिक बैलजोड्या गोरखनाथांच्या दरबारात; वसमत, मंदिराला घातल्या पाच प्रदक्षिणा, ४०० वर्षांची परंपरा.अर्ज भरून घेणारे नेते, कार्यकर्ते गायबगतवर्षी योजना सुरू झाल्यानंतर सत्ताधारी पक्षाचे नेते, कार्यकर्त्यांनी गाव, तांडे, वाड्या, वस्त्यावर जाऊन घराघरांतून महिलांचे अर्ज भरून घेतले होते. याकरिता जिल्हा, तालुका स्तरावर समित्याही स्थापन केल्या होत्या. मात्र, वर्षपूर्ती होताच अनेक महिलांचे जूनपासून हप्ते थांबले आहेत. त्यामुळे आता कुठे गेले अर्ज भरून घेणारे, असा जाब महिलांकडून विचारला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.