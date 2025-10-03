Beed Cyber Fraud: विधवेची सरकारी मदत सायबर भामट्याने लांबवली; सिम कार्डाच्या सहाय्याने खाते केले लिंक

बीड : सायबर भामट्यांनी विधवा महिलेची एक लाख ३३ हजार रुपयांची ऑनलाइन फसवूणक केली आहे. विशेष म्हणजे पतीच्या कर्जबाजारीणातून केलेल्या आत्महत्येमुळे सरकारकडून शेतकरी आत्महत्येपोटी मिळालेली रक्कमही यामध्येच होती..मिनाक्षी दत्ता आंधळे (वय ४०, रा. हिंगणी, ता. बीड) असे फसवणूक झालेल्या महिलेचे नाव आहे. त्यांच्या नावाने डुप्लिकेट सीमकार्ड चालू करून त्यास बँक खात्याशी लिंक केले व अवघ्या चार दिवसांत त्यांच्या खात्यातून एक लाख ३३ हजार ९९५ रुपये काढून घेतले..त्यांच्या फिर्यादीवरून सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला आहे. पती दत्ता आंधळे यांच्या आत्महत्येनंतर कुटुंबीयांची जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर आहे. त्यांना एक मुलगा आणि एक मुलगी असून शेतीसोबतच मोलमजुरी करून त्या उदरनिर्वाह करतात..त्यांच्या नावावर चौसाळा येथील पोस्ट पेमेंट बँकेत खाते असून त्यांना सरकारचे लाडकी बहीण योजनेतूनही मानधन मिळते. या मानधनासह कर्जबाजारीपणामुळे पतीने केलेल्या आत्महत्येमुळे त्यांना एक लाख रुपये मदत मिळाली होती. सायबर भामट्यांनी त्यांच्या सगळ्या पैशांवर डल्ला मारला..Beed: केज तालुक्यात ऊसाच्या शेतात सापडले तीन महिन्यांचे बाळ; पोलीसांनी उपचारासाठी रूग्णालयात केले दाखल \n\n.पालकमंत्री पवारांसमोरही मांडली कैफियतमागच्या आठवड्यात पालकमंत्री अजित पवार हिंगणी येथे आपत्ती नुकसानीच्या पाहणीसाठी गेल्यानंतर मिनाक्षी आंधळे यांनी ही कैफियत मांडली होती. त्यावर श्री. पवार यांनी तत्काळ तपासाच्या सूचना दिल्यानंतर हा गुन्हा नोंद झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.