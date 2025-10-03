मराठवाडा

Beed Cyber Fraud: विधवेची सरकारी मदत सायबर भामट्याने लांबवली; सिम कार्डाच्या सहाय्याने खाते केले लिंक

Beed News: बीड येथे सायबर भामट्यांनी विधवा मिनाक्षी दत्ता आंधळे यांची १,३३,९९५ रुपये ऑनलाइन फसवले. पतीच्या कर्जबाजारीण आणि आत्महत्येमुळे मिळालेली मदत याच्यातील एकूण रक्कम होती.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
बीड : सायबर भामट्यांनी विधवा महिलेची एक लाख ३३ हजार रुपयांची ऑनलाइन फसवूणक केली आहे. विशेष म्हणजे पतीच्या कर्जबाजारीणातून केलेल्या आत्महत्येमुळे सरकारकडून शेतकरी आत्महत्येपोटी मिळालेली रक्कमही यामध्येच होती.

Beed
police
scam
Fraud Crime
Police Inquiry

