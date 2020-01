सोळा किलो गांजा जप्त!

जालनाः शहरातील नूतन वसाहत परिसरातील बँक सहकार कॉलनी येथे कदीम जालना पोलिसांनी सोमवारी (ता. १३) दुपारी छापा टाकून पंधरा किलो ८६८ ग्रॅम गांजासह एका महिलेला ताब्यात घेतले आहे. शहरातील नूतन वसाहत परिसरात एक महिला गांजा घेऊन येणार असल्याची माहिती कदीम जालना पोलिसांच्या पथकाने छापा टाकून बँक सहकार कॉलनी येथे एका महिलेच्या ताब्यातून सात लाख ९३ हजार ४०० रुपये किमतीचा १५ किलो ८६८ किलो गांजा जप्त केला आहे; तसेच या महिलेल्या कदीम जालना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. 'या' शहरात हॉकर्स झोन समिती कागदावरच हि कारवाई वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक देविदास शेळके, सहायक पोलिस निरीक्षक देविदास सोनवळे, निशा बनसोडे, कर्मचारी कृष्णा चव्हाण, गणेश जाधव, रमेश काळे, विठ्ठल खार्डे. प्रताप जोनवाल, रवी खलसे, महिला कर्मचारी मेघा नागलोत यांनी केली. दरम्यान, जालना शहरात मागील काही महिन्यांपासून गावठी पिस्तुलासह गांजाचा मोठा साठा जप्त करण्यात पोलिसांना य़श आले आहे. यात गतवर्षाअखेर दहा गावठी पिस्तूल, कदीम हद्दीत स्थनिक गुन्हे शाखेने ७२ किलो गांजा जप्त केला, मंठा पोलिसांनी ४०० किलो गांजा अशा मोठ्या कारवाया केल्या आहेत; मात्र, जिल्ह्यात गावठी पिस्तुलासह गांजाही आणला जात असल्याचे चित्र असून पोलिस या गुन्ह्याच्या मुळाशी जाणार का हाच खरा प्रश्न आहे.



