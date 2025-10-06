मराठवाडा

Ladki Bahin yojana E-KYC : बहिणींसाठी ‘ई-केवायसी’ रुसली; ‘कनेक्टिव्हिटी’सह संकेतस्थळ वारंवार बंद होत असल्याने मनस्ताप

EKYC Problems : मुख्यमंत्री ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेत लाभार्थ्यांना ई-केवायसी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे, मात्र संकेतस्थळावरील तांत्रिक बिघाडामुळे अनेक महिला नोंदणी करण्यात अयशस्वी ठरत आहेत. शासनाने तातडीने संकेतस्थळ सुचारू करण्याची आणि पात्र महिलांवरून लाभ वंचित होऊ नये याची व्यवस्था करण्याची मागणी केली आहे.
बीड : राज्यात मोठा गाजावाजा करीत सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेतील लाभार्थ्यांना आता कात्री लावताना ई-केवायसी’ करण्याची अट शासनाने टाकली आहे. मात्र अधिकृत संकेतस्थळावर वारंवार तांत्रिक अडचण येत आहे.

