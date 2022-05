Latur Accident | अहमदपुरात कारच्या धडकेत तरुण ठार, एक जण गंभीर जखमी

अहमदपूर (जि.लातूर) : तालुक्यातील दगडवाडीजवळ कारच्या धडकेत एक ठार, तर एक गंभीर जखमी झाल्याची घटना रविवारी (ता.१५) घडली. दगडवाडी येथील मुकिंद रामराव मुंडे (वय २४ ) व प्रतीक पांडुरंग मुंढे (२१) हे दोघे मित्र नेहमीप्रमाणे सकाळी व्यायामासाठी निघाले. गावापासून काही अंतरावर असलेल्या पुलाच्या कठड्याजवळ पोहोचले असता अंबाजोगाईकडून अहमदपूरकडे (Ahmedpur) येणाऱ्या कारने या दोघांना धडक दिली. यात मुकिंद रामराव मुंडे हा जागीच ठार, प्रतिक पांडुरंग मुंडे गंभीर जखमी झाला आहे. (Youth Died In Accident, One Man Injured In Ahmedpur of Latur)

हेही वाचा: जवाब मिलेगा और ठोक के मिलेगा, फडणवीस यांचा उद्धव ठाकरेंना इशारा

जखमीस पुढील उपचारासाठी अंबाजोगाई शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. याबाबत कारचालक वसीम याकूब शेख (रा.अहमदपूर) याच्याविरुद्ध किनगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असून पुढील तपास सहायक पोलीस निरीक्षक शैलेश बंकवाड व पोलीस उपनिरीक्षक जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली चालू आहे. (Latur)

हेही वाचा: किरण माने : आता यांना ठेचून काढायला हवं.. केतकी सारख्या विकृत लोकांनी..

होतकरु तरुण

मुकिंद मुंडे याचे शिक्षण डी.फार्मसी झाले होते. एक वर्षापासून किनगाव येथील औषधी दुकानात तो अनुभवासाठी काम करीत असलेल्या मुकिंदचा दोन दिवसांनी साखरपुडा होणार होता. प्रतिक मुंडे हा पदवीधर आहे. आसाम रायफलची तो तोंडी व लेखी परीक्षा उत्तीर्ण झाला असून लवकरच त्याला नियुक्ती पत्र मिळणार आहे.