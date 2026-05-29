Road Accident: मध्यरात्री कळमीच्या पुलावर युवक रक्तबंबाळ; दोन युवकांच्या प्रसंगावधानाने मिळाली मदत, पण प्रकृती चिंताजनक..

कायगाव :छत्रपती संभाजीनगर-अहिल्यानगर-पुणे महामार्गावर कळमीच्या पुलाजवळ रास्ता अपघातात गुरुवारी (ता. २८) मध्यरात्री १२ वाजण्याच्या सुमारास एक ३२ वर्षीय युवक गंभीर जखमी अवस्थेत आढळून आला. अमळनेर येथील शिवाजी मिसाळ व राजू पठाण या दोन युवकांच्या सतर्कतेमुळे जखमीला वेळीच मदत मिळाली व पण त्याची प्रकृती चिंताजनक आहे. अशी माहिती पोलीस निरीक्षक कुमारसिंग राठोड यांनी दिली आहे..दुचाकी दिसली, संशय आलालिंबे जळगावहून अमळनेरकडे जात असताना मिसाळ व पठाण यांना पुलाजवळ एचएफ डिलक्स दुचाकी उभी दिसली. बाजूलाच मोबाईल पडलेला होता. संशय आल्याने त्यांनी गाडी वळवून पाहणी केली असता, दुभाजकाच्या कोपऱ्यात एक युवक रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला दिसला. त्याच्या अंगा जवळून वाहने सुसाट जात होती..तातडीने पोलिसांना कळवलेदोघांनी क्षणाचाही विलंब न करता युवकाला उचलून दुभाजकावर ठेवले व गंगापूर पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक कुमारसिंग राठोड यांना घटनेची माहिती दिली. पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत रुग्णवाहिका बोलावली. शुभम वाघमारे यांनी जखमीला उपजिल्हा रुग्णालय, गंगापूर येथे दाखल केले. प्राथमिक उपचारानंतर त्याला छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात हलविण्यात आले..जखमीची ओळख पटलीकल्याण शेषराव चापे (वय ३२, रा. मुरमी, ता. गंगापूर) असे जखमीचे नाव आहे. सध्या त्याची प्रकृती चिंताजनक आहे, तो अजून धोक्याच्या बाहेर नाही,त्याच्या मागे आई वडील,एक विवाहित बहीण,दोन भाऊ असून तो अविवाहित आहे. या घटनेचा तपास पोलीस करत आहेत..पोलिसांकडून कौतुकघटनास्थळी पोलीस निरीक्षक कुमारसिंग राठोड, पोलीस हेड कॉन्स्टेबल विजय पाखरे ,भागवत खाडे, दीपक बोरुडे,सचिन मिसाळ,यश चित्ते दाखल झाले. शिवाजी मिसाळ व राजू पठाण यांच्या धाडसाचे व माणुसकीचे पोलिसांनी कौतुक केले.