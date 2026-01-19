Sambhajinagar News : हकालपट्टीनंतर पुन्हा रमेश पवार शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख

चित्तेपिपंळगाव - आडगाव बुद्रुक (ता. छत्रपती संभाजीनगर) गटाचे माजी जिल्हा परिषद सदस्य असलेले शिवसेना (शिंदे गट) चे रमेश पवार हे पुन्हा एकदा छत्रपती संभाजीनगर जिल्हाप्रमुखपदी विराजमान झाले आहेत.खासदार संदिपान भुमरे यांच्या हस्ते ही नियुक्ती करण्यात आली. विशेष म्हणजे, विधानसभा निवडणुकीतील बंडखोरीनंतर त्यांची जिल्हाप्रमुखपदावरून हकालपट्टी करण्यात आली होती. मात्र, वर्षभरानंतर पक्षाने पुन्हा त्यांच्यावर विश्वास दाखवला आहे..विधानसभा निवडणुकीच्या काळात भाजप–शिवसेना (शिंदे गट) युती असतानाही रमेश पवार यांनी फुलंब्री विधानसभा मतदारसंघातून बंडखोरी करत निवडणूक लढवली होती. या बंडखोरीमुळे युतीमध्ये मतभेद निर्माण होऊ नयेत, यासाठी पक्षाकडून त्यांची जिल्हाप्रमुखपदावरून हकालपट्टी करत त्यांना पक्षाबाहेर काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्या काळात हा निर्णय भाजप–शिवसेना युती टिकवण्यासाठी आवश्यक असल्याचे सांगितले जात होते..दरम्यानच्या काळात रमेश पवार यांनी संघटनात्मक कामापासून फारकत न घेता स्थानिक पातळीवर संपर्क कायम ठेवला. जिल्ह्यातील अनेक शिवसेना पदाधिकारी, आजी-माजी लोकप्रतिनिधी व कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या पुनर्नियुक्तीसाठी पाठपुरावा केल्याची माहिती आहे. त्यानंतर वर्षभरानंतर आता त्यांची पुन्हा जिल्हाप्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.महत्त्वाचे म्हणजे, महानगरपालिका निवडणुकीत भाजप व शिवसेना शिंदे गटाने स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवली होती. त्याच धर्तीवर होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमध्येही युती होणार नसल्याची खुदबुज कार्यकर्त्यांमध्ये सुरू आहे. त्यामुळे शिवसेना शिंदे गटाने स्वतंत्र ताकदीने निवडणूक लढवण्याची तयारी सुरू केल्याचे चित्र आहे..याच पार्श्वभूमीवर पक्षाकडून आजी व माजी पदाधिकाऱ्यांना पुन्हा पदे देऊन जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या कामाला लावण्याची रणनीती आखली जात असल्याचे सांगितले जात आहे. रमेश पवार यांची पुनर्नियुक्ती ही त्याच संघटनात्मक पुनर्बांधणीचा भाग असल्याचे मानले जात आहे.नियुक्तीनंतर बोलताना रमेश पवार यांनी पक्षनेतृत्वाचे आभार मानत, 'पूर्वी घडलेल्या घटनांमुळे पक्षाचे नुकसान झाले असेल, तर ते भरून काढण्याची जबाबदारी मी स्वीकारतो. जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना शिंदे गट अधिक मजबूत करण्यासाठी काम करणार आहे,' असे त्यांनी सांगितले..दरम्यान, जिल्हा परिषद निवडणुकीत युती होणार नसल्याच्या चर्चांवर भाजपची नेमकी भूमिका काय असणार, तसेच शिवसेनेच्या या हालचालींवर भाजप कशी प्रतिक्रिया देते, हे पाहणे राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे ठरणार आहे. रमेश पवार यांच्या पुनरागमनामुळे जिल्ह्यात व विशेषता छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यात राजकीय समीकरणे पुन्हा एकदा बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.