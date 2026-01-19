मराठवाडा

Sambhajinagar News : हकालपट्टीनंतर पुन्हा रमेश पवार शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख

जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेची पुनर्बांधणी.
ramesh pawar

ramesh pawar

sakal

दिनेश शिंदे
Updated on

चित्तेपिपंळगाव - आडगाव बुद्रुक (ता. छत्रपती संभाजीनगर) गटाचे माजी जिल्हा परिषद सदस्य असलेले शिवसेना (शिंदे गट) चे रमेश पवार हे पुन्हा एकदा छत्रपती संभाजीनगर जिल्हाप्रमुखपदी विराजमान झाले आहेत.

खासदार संदिपान भुमरे यांच्या हस्ते ही नियुक्ती करण्यात आली. विशेष म्हणजे, विधानसभा निवडणुकीतील बंडखोरीनंतर त्यांची जिल्हाप्रमुखपदावरून हकालपट्टी करण्यात आली होती. मात्र, वर्षभरानंतर पक्षाने पुन्हा त्यांच्यावर विश्वास दाखवला आहे.

zp election
shivsena
Chhatrapati Sambhajinagar

