Railway Reservation : गणपतीसाठी १.१७ लाख प्रवाशांचे आरक्षण पूर्ण; मध्य रेल्वेच्या २६२ विशेष गाड्या, सावंतवाडी रोडसाठी सर्वाधिक ११२ सेवा

- नितीन बिनेकरमुंबई - गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन मध्य रेल्वेने २६२ गणपती विशेष गाड्या जाहीर केल्या आहेत. यातील २०० आरक्षित विशेष गाड्यांसाठी आतापर्यंत १ लाख १७ हजार ६८२ प्रवाशांनी आरक्षण केले आहे. मुंबई, पुणे आणि नागपूरहून कोकणातील विविध ठिकाणांसाठी या विशेष गाड्या धावणार असून, त्यांची सेवा ९ सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे..गणेशोत्सव १४ सप्टेंबरपासून सुरू होत आहे. त्यापूर्वी मुंबई आणि उपनगरांतून मोठ्या संख्येने चाकरमानी कोकणातील गावांकडे रवाना होतात. उत्सवाच्या काळात नियमित गाड्यांचे आरक्षण काही सेकंदांतच पूर्ण होत असल्याने विशेष गाड्यांना प्रवाशांचा मोठा प्रतिसाद मिळतो. यंदा आरक्षित गाड्यांसोबत अनारक्षित गाड्यांचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे.एकूण २६२ विशेष गाड्यांमध्ये २०० आरक्षित आणि ६२ अनारक्षित गाड्यांचा समावेश आहे. आरक्षित गाड्यांमध्ये वातानुकूलित सेवांसह वातानुकूलित, शयनयान आणि सामान्य डब्यांचे मिश्रण असलेल्या गाड्यांचा समावेश आहे. सावंतवाडी रोडसाठी ११२ जाण्या-येण्याच्या सेवा, रत्नागिरीसाठी ६४ आणि मडगावसाठी २४ सेवा जाहीर करण्यात आल्या आहेत..विशेष गाड्यांमुळे प्रवाशांना गावी जाण्यासाठी अतिरिक्त पर्याय उपलब्ध होणार आहेत. नियमित गाड्यांचे आरक्षण न मिळालेल्या प्रवाशांसाठी अनारक्षित विशेष गाड्याही उपयुक्त ठरणार आहेत. या गाड्यांमुळे गणेशोत्सवातील गर्दीचे नियोजन करण्यास रेल्वेला मदत होणार असून, प्रवाशांनाही प्रवासाचे नियोजन आगाऊ करता येणार आहे..स्थानकांवर अतिरिक्त व्यवस्थागणेशोत्सवातील गर्दी लक्षात घेऊन प्रमुख स्थानकांवर अतिरिक्त तिकीट खिडक्या, प्रतीक्षा क्षेत्र आणि रांग व्यवस्थापनाची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. विशेष गाड्यांसाठी अतिरिक्त आरपीएफ जवान आणि तिकीट तपासणी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. प्रवाशांना पाणी, अन्न आणि स्वच्छतागृहांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे.गाडी सुटण्याच्या किमान अर्धा तास आधी स्थानकावर पोहोचावे, असे आवाहन मध्य रेल्वेने केले आहे. गाड्यांची वेळ, मार्ग आणि थांब्यांची माहिती एनटीईएस ॲपवर उपलब्ध आहे. अनारक्षित तिकिटांसाठी युटीएस, तर आरक्षणासाठी ‘रेलवन’ ॲपचा वापर करता येणार आहे..विशेष गाड्यांची आकडेवारी- २६२ - एकूण विशेष गाड्या- २०० - आरक्षित विशेष गाड्या- ६२ - अनारक्षित विशेष गाड्या- १,१७,६८२ - आरक्षण केलेले प्रवासी- ११२ - सावंतवाडी रोडसाठी सेवा- ६४ - रत्नागिरीसाठी सेवा- २४ - मडगावसाठी सेवा- ९ सप्टेंबर २०२६ - विशेष गाड्यांची सेवा सुरू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.