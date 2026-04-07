Mumbai local Train News: जीवघेण्या लोकल गर्दीत आता १०० कंत्राटी फेरीवाले; मध्य रेल्वेचा धोकादायक प्रयोग!

-नितीन बिनेकरमुंबई : आधीच जीवघेण्या गर्दीने त्रस्त असलेल्या मुंबईच्या उपनगरीय लोकल गाड्यांमध्ये पुन्हा एकदा फेरीवाल्यांना अधिकृत परवानगी देण्याचा निर्णय मध्य रेल्वेने घेतल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे मुख्य मार्ग आणि हार्बर मार्गावर मिळून १०० अधिकृत फेरीवाल्यांचे कंत्राट देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. २०२३ मध्ये याच निर्णयावर तीव्र वाद निर्माण झाल्यानंतर रेल्वेने माघार घेतल्याचे चित्र होते. मात्र आता पुन्हा प्रवासी संघटनांना विश्वासात न घेता गुपचूप निविदा प्रक्रिया राबवून हे कंत्राट देण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. यासंदर्भातील अधिकृत कागदपत्रे सकाळच्या हाती लागली आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार सीएसएमटीते कल्याण मुख्य मार्गासह हार्बर मार्गावरील उपनगरीय लोकल गाड्यांमध्ये विक्रीसाठी एका खासगी संस्थेला तीन वर्षांसाठी कंत्राट देण्यात आले आहे. या कंत्राटदाराचे एकूण १०० अधिकृत विक्रेते नियुक्त करण्यात येणार असून त्यापैकी ५० विक्रेते मुख्य मार्गावर तर ५० विक्रेते हार्बर मार्गावर कार्यरत असणार आहे..या कंत्राटानुसार विक्रेत्यांना लोकलच्या डब्यांमध्ये उपभोग्य व गैर-उपभोग्य वस्तू विक्रीची परवानगी देण्यात आली आहे. विक्रेत्यांची यादी, आधार तपशील, पोलीस पडताळणी, वैद्यकीय प्रमाणपत्र आणि अधिकृत ओळखपत्र प्रक्रियेचा उल्लेख कागदपत्रांमध्ये आहे. यावरून ही योजना प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या टप्प्यात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..मध्य रेल्वेने २०२३ मध्येही अशीच निविदा काढली होती. त्यावेळी प्रवासी संघटनांनी लोकलमधील प्रचंड गर्दीचा मुद्दा उपस्थित करत तीव्र विरोध केला होता. सकाळनेही त्या वेळी प्रवासी सुरक्षेचा मुद्दा लावून धरला होता. विरोध वाढल्यानंतर रेल्वेला प्रक्रिया थांबवावी लागली होती. मात्र आता पुन्हा त्याच योजनेला मागच्या दाराने चालना दिल्याची चर्चा आहे..- प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ ?मुंबई लोकलमधील गर्दी हा आधीच गंभीर सुरक्षेचा प्रश्न आहे. दररोज हजारो प्रवासी दरवाज्यात लटकून प्रवास करतात. अधिकृत आकडेवारीनुसार दरवर्षी लोकल अपघातांमध्ये २ हजारांहून अधिक प्रवाशांचा मृत्यू होतो, तर सुमारे २,५०० प्रवासी जखमी होतात. अशा परिस्थितीत फेरीवाल्यांची भर म्हणजे धोक्यात आणखी वाढ, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे..- प्रवासी संघटनांचा संतापलोकलमध्ये उभे राहायलाही जागा नसताना फेरीवाल्यांना परवानगी देणे म्हणजे प्रवाशांच्या जिवाशी खेळ आहे. मध्य रेल्वेला प्रवाशांची सुरक्षितता महत्त्वाची की महसूल?" असा सवाल उपनगरीय प्रवासी महासंघाच्या अध्यक्षा लता अरगडे यांनी केला. "पूर्वी विरोध झाल्यानंतरही पुन्हा ही योजना राबवली जात आहे. आम्ही याचा निषेध करतो. गरज पडल्यास आंदोलन करू, असा इशाराही त्यांनी दिला..- पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्हपूर्वी विरोधानंतर स्थगित केलेली योजना पुन्हा कोणत्या निकषांवर सुरू करण्यात आली, याबाबत रेल्वेकडून कोणताही खुलासा करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून प्रवासी सुरक्षेपेक्षा महसूलाला प्राधान्य दिले जात असल्याची टीका होत आहे..लोकल गाड्यांमध्ये बेकायदेशीर फेरीवाल्यांना आळा घालण्यासाठी अधिकृत फेरीवाल्यांची योजना करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रवाशांना अधिक योग्य सेवा व सुरक्षित सुविधा माफक किमतीत उपलब्ध होतील.-डॉ. स्वप्नील नीला, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, मध्य रेल्वे.मुख्य व हार्बर मार्गावर फेरीवाल्यांसाठी कंत्राट-एकूण १०० विक्रेते (५० मुख्य मार्ग, ५० हार्बर)- २०२३ मध्ये विरोधानंतर योजना स्थगित- प्रवासी संघटनांना विश्वासात न घेतल्याचा आरोप- दरवर्षी लोकल अपघातात २०००+ मृत्यू- २०२५ : नव्याने प्रस्तावाची हालचाल- २०२६ : मुख्य व हार्बर मार्गावर कंत्राट.