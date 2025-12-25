मुंबई

Motivation Story: वसईच्या स्वरा पाटीलने अवघ्या १२ व्या वर्षी सर केले केदारकांठा शिखर; १४ दिवस कठीण प्रसंगावर मात!

Vasai girl completes Kedarkantha trek successfully: स्वरा पाटील: १२ वर्षांच्या वयात केदारकांठा शिखर सर करणारी वसईची प्रेरणादायी गिर्यारोहक
Courage and Determination: Vasai Girl Summits Kedarkantha at Age 12

Courage and Determination: Vasai Girl Summits Kedarkantha at Age 12

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

निरार: वसईतील १२ वर्षांच्या स्वरा पाटीलने उत्तरकाशीतील केदारकांठा शिखर यशस्वी वसईमध्ये राहणाऱ्या स्वरा दिगंबर पाटील (वय १२) या बाल गिर्यारोहकाने हिमालयातील उत्तरकाशी येथील केदारकांठा (सुमारे १२,५०० फूट) हे शिखर यशस्वीरीत्या २४ डिसेंबर २०२५ रोजी पहाटे ६ वाजता सर केले आहे.

Loading content, please wait...
sports
Mumbai
Achievement
Child Care
school girl
vasai virar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com