Motivation Story: वसईच्या स्वरा पाटीलने अवघ्या १२ व्या वर्षी सर केले केदारकांठा शिखर; १४ दिवस कठीण प्रसंगावर मात!

निरार: वसईतील १२ वर्षांच्या स्वरा पाटीलने उत्तरकाशीतील केदारकांठा शिखर यशस्वी वसईमध्ये राहणाऱ्या स्वरा दिगंबर पाटील (वय १२) या बाल गिर्यारोहकाने हिमालयातील उत्तरकाशी येथील केदारकांठा (सुमारे १२,५०० फूट) हे शिखर यशस्वीरीत्या २४ डिसेंबर २०२५ रोजी पहाटे ६ वाजता सर केले आहे. या मोहिमेत स्वराने कठिन हिमालयी हवामान, कमी तापमान आणि दीर्घ चालण्याच्या अडचणींवर मात करून हे शिखर गाठले, ज्यामुळे तिच्या कुटुंबीयांसह स्थानिक नागरिकांचाही गौरव वाढला आहे. स्वरा पुढेही मोठ्या ध्येयांकडे पाहते आणि अधिक पर्वतारोहण मोहिमांसाठी सज्ज आहे.स्वराने आधीच काही मोठ्या शिखरावर चढाया केल्या आहेत. नऊ वर्षांच्या वयात तिने माउंट एव्हरेस्ट बेस कॅम्प ट्रेक पूर्ण केला होता, जिथे तिने १४ दिवसांचा कठीण ट्रेक पार केला होता व हिमालयाच्या कठीण मार्गावरही मार्गक्रमण केले होते. तिच्या प्रारंभिक पर्वतारोहण प्रवासात महाराष्ट्रातील सर्वोच्च कळसुबाई शिखर आणि हिमालयातील सार पास सारख्या प्रख्यात शिखरांवर चढाईयाही यशस्वीपणे पूर्ण केल्या आहेत, ज्यामुळे ती लवकरच भारतीय गिर्यारोहण समुदायात एक प्रेरणादायी नाव म्हणून ओळखली जाईल असे बोलले जात आहे. स्वरा सध्या शारीरिकदृष्ट्या तंदुरुस्त राहण्यासाठी नियमित व्यायाम करीत आहे आणि भविष्यात माउंट एव्हरेस्टचे शिखर सर करण्याचा धाडसी ध्येय पूर्ण करण्याची इच्छाशक्ती ठेऊन त्यासाठी प्रयत्न करत आहे.