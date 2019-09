दासगावजवळ बस अपघातात १५ जण जखमी

महाड (बातमीदार) : मुंबई-गोवा महामार्गावर दासगाव गावाजवळ एक खासगी बस रस्त्याकडेला घसरून झालेल्या अपघातात १५ प्रवासी जखमी झाले आहेत. ही घटना मंगळवारी (ता. २४) सायंकाळी ५.३०च्या सुमारास घडली. अपघातातील ही खासगी बस पोलादपूरहून मुंबईला निघाली होती. पोलादपूर तालुक्‍यातील देवळे गावात मुंबईहून आलेले हे प्रवासी उत्तरकार्य आटोपून परत जात होते. त्या वेळी हा अपघात घडला. दासगावनजीक ही बस अचानक आलेल्या पावसामुळे रस्त्यावरून घसरली. बसमधील जखमी प्रवाशांना दासगावमधील स्थानिक नागरिकांनी तत्काळ बाहेर काढून रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले आहे. दासगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि महाड ट्रामा सेंटरमध्ये जखमींना दाखल करण्यात आले असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. अपघातात चालक दीपक चिकने, बळीराम जाधव, रवींद्र केसरकर, महादेव केसरकर, शंकर मुर्डे यांच्यासह जवळपास १५ प्रवासी किरकोळ जखमी झाले.

