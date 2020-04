धडकी भरवणारी बातमी; २४ तासात मुंबईत तब्बल २१८ नवीन कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण, एकूण रुग्णांची संख्या...

मुंबई - कोरोनामुळे मुंबईकरांची चिंता दिवसेंदिवस वाढताना पाहायला मिळतेय. याला कारण ठरतोय मुंबईत दररोज वाढणारा कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांनाच आकडा. मुंबईतील कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांचा आकडा भारतातील अनेक राज्यांच्या कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या आकड्यापेक्षा कैक पटीने मोठा आहे. आज (१० एप्रिल २०२०) रोजी संध्याकाळी समोर आलेली कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची आकडेवारी धडकी भरवणारी आहे. बृहन्मुंबईत गेल्या २४ तासात मुंबईत २१८ नवीन कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून आलेत. आज दिवसभरात १० जणांनाचा कोरोनामुळे मृत्यू झालाय. तर आज मुंबईतून एकूण ४ रुग्णांना डिशचार्ज देण्यात आलाय. मोठी बातमी - कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठीचं काय आहे 'मिशन धारावी'? ग्लेल्या २४ तासात झालेल्या १० कोरोनाबाधितांच्या मृत्यूमुळे आतापर्यंत मुंबईत झालेल्या एकूण मृत्यूंची संख्या ६४ वर गेलीये तर मुंबईतील आतापर्यंतच्या एकूण कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांचा आकडा हा आता थेट हजाराच्या उंबरठ्यावर म्हणजेच ९९३ वर जाऊन पोहोचलाय. तर आतापर्यंत एकूण ६९ रुग्णांना डिशचार्ज मिळालाय. महापालिकेच्या आजच्या रिपोर्टमध्ये एक धक्कादायक आकडेवारी देखील समोर येतेय. या आकडेवारीनुसार मुंबईतील एकूण रुग्णांच्या साठ टक्के रुग्णांमध्ये कोविड १९ ची कोणतीही लक्षणं पाहायला मिळत नव्हती. म्हणजेच हे सर्व रुग्ण कोरोनाचे सायलेंट कॅरिअर असल्याचं उघड झालंय. मोठी बातमी - पनवेलमध्ये कोरोनाचा पहिला बळी, वय होतं अवघे.... मुंबईतील प्रतिबंधात्मक क्षेत्रांमध्ये किंवा कंटेनमेंट क्षेत्रात कोरोनाबाधितांच्या जवळच्या लोकांची जी तपासणी करण्यात आली त्यातील हे सर्व नागरिक असल्याचं समोर येतंय. 218 new corona positive cases detected in mumbai mumbai corona count goes on 993

Web Title: 218 new corona positive cases detected in mumbai mumbai corona count goes on 993