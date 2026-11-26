Mumbai: मुंबईवरील २६/११च्या दहशतवादी हल्ल्याला १८ वर्षे पूर्ण झाली असली तरी या हल्ल्याशी संबंधित पाकिस्तानच्या एका वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्याची ओळख अद्याप उघड झालेली नाही. चौकशीवेळी अजमल कसाबने दिलेल्या जबाबात ‘मेजर जनरल साहब’ असा उल्लेख वारंवार आला होता. याच 'मेजर जनरल साहब'ने दहशतवाद्यांच्या प्रशिक्षणावर देखरेख ठेवल्याचे सांगितले जाते. मुंबई पोलिसांच्या आरोपपत्रात त्याचा उल्लेख आरोपी क्रमांक २० असा आहे. तब्बल १८ वर्षांनंतरही या अधिकाऱ्याच्या नावाचे गुढ कायम राहिले आहे..आरोपपत्रात नाव नाहीमुंबई पोलिसांनी २००९ मध्ये दाखल केलेल्या आरोपपत्रात पाकिस्तानमधील ३२ जणांचा उल्लेख होता. त्यापैकी ३१ जणांची ओळख विविध तपासातून समोर आली. पण आरोपी क्रमांक २० म्हणून नोंद असलेल्या ‘मेजर जनरल साहब’चे नाव अज्ञातच राहिले. या अधिकाऱ्याचे छायाचित्र किंवा रेखाचित्रही उपलब्ध नसल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे..Pune Court Attack: एकाच ठिकाणी राहतात म्हणून गोवलं, आरोपींच्या वकिलांचा कोर्टात दावा; आरोपींना ६ दिवसांची पोलीस कोठडी.कसाबच्या जबाबात काय सांगितले?मुंबई हल्ल्यात जिवंत पकडलेल्या अजमल कसाबने पोलिसांना दिलेल्या जबाबात पाकिस्तानमधील प्रशिक्षणाची माहिती दिली होती. लष्कर-ए-तोयबाच्या मुझफ्फराबाद येथील प्रशिक्षण शिबिरात हाफिज सईद आणि झकी-उर-रहमान लख्वी यांच्यासोबत एक अनोळखी व्यक्ती आली होती. या दोघांनी त्या व्यक्तीची भेट घेतल्यानंतर तिला ‘मेजर जनरल’ म्हणून संबोधले जाऊ लागल्याचे कसाबने सांगितले होते..कसाबच्या म्हणण्यानुसार, या अधिकाऱ्याने आठ आठवड्यांच्या प्रशिक्षणावर देखरेख ठेवली. ऑगस्ट २००८ मध्ये तो पुन्हा शिबिरात आला. त्याने प्रशिक्षणार्थींची तयारी तपासण्यासाठी नेमबाजीची चाचणी घेतली. कसाबने लक्ष्य अचूक साधल्यानंतर या अधिकाऱ्याने त्याच्या पाठीवर कौतुकाची थाप दिल्याचेही जबाबात नमूद आहे..Pune Crime: लोणी काळभोर ते शिरूर पोलिसांचा पाठलाग; कारमध्ये २५० किलो गांजा, १.५१ कोटींचा मुद्देमाल.पाकिस्तानच्या लष्कराशी संबंध?२६/११ प्रकरणातील तपासात पाकिस्तानच्या लष्कर आणि आयएसआयशी संबंधित अनेक अधिकाऱ्यांची नावे समोर आली होती. त्यात मेजर जनरल मुहम्मद खालिद राव, कर्नल सादतुल्लाह, मेजर इक्बाल आणि लेफ्टनंट कर्नल हमजा यांचा उल्लेख आहे. मात्र, आरोपपत्रातील ‘मेजर जनरल साहब’ ही व्यक्ती नेमकी यापैकी कोण होती, याचा अधिकृत उलगाडा अद्याप झालेला नाही..या अधिकाऱ्याची ओळख पटवण्यासाठी कसाबच्या जबाबातील तपशील महत्त्वाचे मानले जातात. मात्र, उपलब्ध तपास कागदपत्रांमध्ये त्याचे नाव किंवा छायाचित्र नसल्याने २६/११ हल्ल्यामागील या कथित वरिष्ठ सूत्रधाराचे गूढ अद्याप कायम आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.