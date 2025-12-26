Dombivli News: २७ गाव सर्वपक्षीय समिती आक्रमक! निवडणूक नको, आधी हक्क द्या, निवडणूक लढवली तर संघर्ष अटळ..

-शर्मिला वाळुंजडोंबिवली: कल्याण–डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीतील समाविष्ट २७ गावांच्या प्रश्नांकडे वर्षानुवर्षे होत असलेल्या दुर्लक्षाविरोधात आता थेट राजकीय संघर्ष उभा राहण्याची चिन्हे स्पष्ट झाली आहेत. केडीएमसीतील २७ गाव सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीने आगामी महापालिका निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याने, निवडणूकपूर्व राजकारण चांगलेच तापले आहे..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.डोंबिवली येथे पार पडलेल्या समितीच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत हा निर्णय एकमताने जाहीर करण्यात आला. यावेळी उपस्थितांनी स्पष्ट भूमिका मांडत सांगितले की, २७ गावांतील नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर सातत्याने गदा आणली जात असून, केवळ निवडणुकीपुरती आश्वासने देऊन राजकीय पक्षांनी या गावांची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे यापुढे कोणत्याही पक्षाच्या नेत्यांना अथवा इच्छुक उमेदवारांना २७ गावांत राजकीय प्रवेश दिला जाणार नाही, असा ठाम इशारा देण्यात आला..समितीने सर्व राजकीय पक्ष व इच्छुक उमेदवारांना थेट आव्हान देत म्हटले आहे की, या भूमिकेकडे दुर्लक्ष करून कोणी उमेदवार निवडणूक लढविण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याच्याविरोधात संघर्ष समिती आक्रमक भूमिका घेईल. गरज पडल्यास आंदोलन, जाब विचारणा आणि लोकशक्तीच्या माध्यमातून विरोध दर्शविला जाईल, असेही बैठकीत ठणकावून सांगण्यात आले..पाणीपुरवठा, रस्ते, ड्रेनेज, मालमत्ता कर, गावठाण हक्क, विकास आराखडा तसेच मूलभूत नागरी सुविधांच्या प्रश्नांवर आजही २७ गावांना न्याय मिळालेला नाही. महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक या गावांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. नागरिकांच्या संयमाचा बांध फुटला असून, हा निर्णय केवळ इशारा नसून थेट संघर्षाची राजकीय घोषणा असल्याचेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले..Satara Crime: इन्स्टाग्रामवरील मैत्री आली अंगलट! कास पठार फिरवण्याच्या बहाण्याने बोलवलं अन् नंतर असं काही घडलं की.... २७ गाव सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीच्या या निर्णायक भूमिकेमुळे आगामी केडीएमसी निवडणूक प्रक्रियाच अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षांवरही मोठा राजकीय दबाव निर्माण झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.