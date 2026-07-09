Mumbai Pune Railway : मुंबई-पुणे रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी! मुसळधार पावसामुळे एक्स्प्रेस रद्द, कोणत्या आणि कधीपर्यंत?

मुंबई - मुंबई-पुणे घाट विभागातील रेल्वे वाहतूक पूर्ण क्षमतेने पूर्ववत करण्याच्या प्रयत्नांना मुसळधार पावसाने पुन्हा मोठा धक्का दिला आहे. ठाकूरवाडी-मंकी हिलदरम्यान पुनर्बांधणीसाठी टाकण्यात आलेल्या भरावाचा सुमारे १५ मीटर लांबीचा भाग वाहून गेल्याने दुरुस्तीचे काम आणखी कठीण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रवाशांची गैरसोय कमी करण्यासाठी मध्य रेल्वेने १० ते १७ जुलैदरम्यान २२ नियमित एक्स्प्रेस आणि ८ विशेष अशा एकूण ३० गाड्या तात्पुरत्या रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रतिकूल हवामानातही मिडल लाईनवरून वाहतूक सुरू असून, उर्वरित दोन मार्गिका पूर्ववत करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत..६ जुलै रोजी झालेल्या मुसळधार पावसानंतर ठाकूरवाडी-मंकी हिल आणि मंकी हिल-खंडाळा दरम्यान अनेक ठिकाणी दरडी कोसळल्याने घाट विभागातील तिन्ही मार्गिका बंद करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर मिडल लाईन वाहतुकीसाठी सुरू करण्यात आली. उर्वरित दोन मार्गिका पूर्ववत करण्यासाठी भराव टाकणे, बॅलेस्ट भरणे, ट्रॅकचे अलाइनमेंट सुधारणे आणि संरक्षक कामे वेगाने सुरू होती. मात्र, बुधवारी झालेल्या सुमारे ४०० मिमी पावसामुळे नव्याने टाकलेल्या भरावाचा सुमारे १५ मीटर लांबीचा भाग वाहून गेला. त्यामुळे पुनर्बांधणीची कामे पुन्हा करावी लागत असून, रेल्वेची अभियंता पथके प्रतिकूल परिस्थितीतही घटनास्थळी काम करत आहेत..भरावाचे नुकसान; पुनर्बांधणीचे काम पुन्हा सुरूठाकूरवाडी-मंकी हिलदरम्यान रेल्वे मार्गालगत सुमारे ६० मीटर खोल दरी आहे. त्यामुळे भरावाचा भाग वाहून गेल्यानंतर तो पुन्हा उभारणे, ट्रॅकला आवश्यक आधार देणे आणि संरक्षक उपाययोजना करणे हे अत्यंत आव्हानात्मक ठरत आहे. सततचा पाऊस, डोंगरातून वाहणारे पाणी आणि चिखलामुळे जड यंत्रसामग्री वापरण्यातही अडचणी येत आहेत. तरीही रेल्वेची पथके रात्रंदिवस काम करत असून, उर्वरित दोन मार्गिका शक्य तितक्या लवकर सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत..रेल्वेमंत्र्यांनी घेतला आढावारेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी घाट विभागातील पुनर्बांधणीच्या कामांचा आढावा घेतला. मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या दरडींमुळे रेल्वे मार्गाचे आणि परिसराचे मोठे नुकसान झाल्याचे त्यांनी सांगितले. मध्य रेल्वे आणि पश्चिम रेल्वेची पथके संयुक्तपणे काम करत असून, मिडल लाईनवरून वाहतूक सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. घाट विभागात स्लिप लाईन उपलब्ध नसल्याने बँकर लोकोमोटिव्ह वापरणे शक्य नाही. त्यामुळे सर्व गाड्या दोन लोकोमोटिव्हसह चालविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. काही ठिकाणी दुरुस्तीचे साहित्य घटनास्थळी पोहोचविण्यात अडचणी येत असून, त्यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि वन विभागाची मदत घेतली जात आहे..१७ जुलैपर्यंत ३० गाड्या रद्दलोणावळा-कर्जत घाट विभागातील पुनर्बांधणीची कामे आणि प्रतिकूल हवामान लक्षात घेऊन मध्य रेल्वेने १० ते १७ जुलैदरम्यान २२ नियमित एक्स्प्रेस आणि ८ विशेष गाड्या तात्पुरत्या रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वारंवार अल्प सूचनेवर गाड्या रद्द करण्यापेक्षा प्रवाशांना आधीच माहिती मिळावी आणि प्रवासाचे नियोजन करता यावे, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे रेल्वेने स्पष्ट केले. रद्द करण्यात आलेल्या गाड्यांमध्ये डेक्कन क्वीन, डेक्कन एक्स्प्रेस, इंटरसिटी एक्स्प्रेस, हैदराबाद एक्स्प्रेस, महालक्ष्मी एक्स्प्रेस, चेन्नई सुपरफास्ट मेल यांसारख्या महत्त्वाच्या गाड्यांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.