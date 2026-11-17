नवीन पनवेल : दिव्यांगांना स्वावलंबी होण्यासाठी मदत व्हावी, त्यांना ये-जा करणे सोयीचे व्हावे, या उद्देशाने पनवेल महापालिकेने सायकली आणि व्हीलचेअर खरेदी केल्या; मात्र ज्यांच्यासाठी हे साहित्य आणले, त्यांच्यापर्यंत ते पोहोचलेच नसल्याचा आरोप होत आहे. कामोठे परिसरात सुमारे ६४० सायकली आणि व्हीलचेअर धूळ खात पडून असल्याचे समोर आले आहे. काही साहित्याला गंज लागला असून, ते खराब होण्याच्या मार्गावर आहे..या प्रकाराकडे समाजसेवक सुरेश खरात यांनी महापालिकेचे लक्ष वेधले आहे. केवळ साहित्य खरेदी करून ते पडून ठेवण्यापेक्षा गरजू दिव्यांगांपर्यंत पोहोचवणे महत्त्वाचे आहे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे..रेवस रेड्डी महामार्गात भूसंपादनाचा अडथळा, पुलाचं काम वेगात, मात्र जोडरस्ते रखडले .दिव्यांगांसाठी असणाऱ्या व्हीलचेअर या सडत ठेवल्या आहेत. ज्या बांधवांना या सुविधेची गरज आहे, त्यांना त्या पुरविण्यावर भर देणे गरजेचे आहे. पालिका या साहित्याची अशी नासाठी करणार असेल, तर ते सहन करणार नाही.- अशोक खरात, समाजसेवक.Indurikar Maharaj: 'मुली मुलांवर नव्हे, पैशांवर प्रेम करतात', इंदुरीकर महाराजांचं वक्तव्य चर्चेत; काय म्हणाले?.व्हीलचेअर या सेवाभावी संस्थांच्या माध्यमातून निवडणुकीत दिव्यांगांना ने-आण करण्यासाठी पालिकेला सेवाधर्मात देण्यात आल्या आहेत. या सुस्थितीत असून, त्याची देखभाल महापालिका सातत्याने करीत असते.- प्रकाश गायकवाड, अधीक्षक, भंडार विभाग, पनवेल महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.