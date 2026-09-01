Aadhaar Activation: दोन वर्षे आधारसाठी चकरा; राजदंड हातात घेऊन तहसील कार्यालयात धडक, ७७ वर्षीय जयराम वळवींचा लढा यशस्वी

विरार : कधीकाळी वेठबिगारीच्या जोखडात अडकलेले आणि श्रमजीवी संघटनेच्या संघर्षातून मुक्त झालेले ७७ वर्षीय आदिवासी जयराम वळवी यांनी पुन्हा एकदा आपल्या हक्कासाठी संघर्ष केला. गेली दोन वर्षे आधार कार्ड सक्रिय करण्यासाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवूनही काम होत नसल्याने अखेर त्यांनी हातात राजदंड घेत आपल्या दोन मुलांसह तहसील कार्यालय गाठले. “आधार कार्ड सक्रिय झाल्याशिवाय येथून उठणार नाही,” असा निर्धार केल्यानंतर प्रशासनाची यंत्रणा हलली आणि आज सकाळी दहा वाजण्याच्या आत त्यांचे आधार कार्ड सक्रिय झाले..Teacher Success Story: दोन गुणांनी स्वप्न हुकले, पण जिद्द कायम राहिली; धनश्री काळूखेंची शिक्षक होण्याची प्रेरणादायी कहाणी.वसई तालुक्यातील मेढे येथील जयराम वळवी यांचे आधार कार्ड गेल्या दोन वर्षांपासून स्वीकारले जात नव्हते. यासाठी त्यांनी तहसील कार्यालयापासून पालघर जिल्हा कार्यालयापर्यंत वारंवार चकरा मारल्या. मात्र त्यांच्या समस्येचे निराकरण होत नव्हते.अखेर सोमवारी ७७ वर्षीय जयराम वळवी यांनी आपल्या दोन मुलांना सोबत घेतले आणि हातात राजदंड घेऊन तहसील कार्यालय गाठले. काम झाल्याशिवाय कार्यालयातून परत जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली..यानंतर त्यांच्या आधार कार्डाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी वसईचे तहसीलदार दीपक गायकवाड यांनी विशेष प्रयत्न केले. दीपक गायकवाड यांनी राज्यस्तरीय आधार यंत्रणेशी संपर्क साधून प्रकरणाचा पाठपुरावा केला. प्रशासनाच्या समन्वयातून आज सकाळी दहा वाजण्याच्या आत7030995161 जयराम वळवी यांचे आधार कार्ड अखेर सक्रिय करण्यात आले..“लढल्याशिवाय हक्क मिळत नाही”जयराम वळवी यांची ही कहाणी केवळ एका आधार कार्डाची नाही. कधीकाळी वेठबिगारीतून मुक्त झालेल्या एका आदिवासी माणसाला वयाच्या ७७ व्या वर्षीदेखील आपल्या साध्या प्रशासकीय हक्कासाठी दोन वर्षे संघर्ष करावा लागतो, ही व्यवस्थेसाठी गंभीर बाब आहे.दोन वर्षांच्या चकरांनंतर जे काम झाले नाही, ते जयराम वळवी यांनी ठाम भूमिका घेतल्यानंतर काही तासांत झाले. त्यामुळे “लढल्याशिवाय काम होत नाही आणि आपल्या हक्कासाठी ठामपणे उभे राहिल्याशिवाय न्याय मिळत नाही,” हा संदेश या घटनेतून पुन्हा अधोरेखित झाला आहे..Kalyan-Latur Expressway: आनंदाची बातमी! नगर ते मुंबई प्रवास आता अवघ्या तीन तासांत; ४४२ किमीच्या कल्याण-लातूर द्रुतगती महामार्गाचे ड्रोन सर्वेक्षण. दरम्यान, जयराम वळवी यांचे आधार कार्ड सक्रिय करण्यासाठी राज्यस्तरीय यंत्रणेशी संपर्क साधून विशेष प्रयत्न केल्याबद्दल आदिवासी विकास आढावा समितीचे अध्यक्ष विवेक पंडित यांनी वसईचे तहसीलदार दीपक गायकवाड यांचे आभार मानले.वेठबिगारीविरुद्धच्या लढ्यातून मुक्त झालेला जयराम आज वयाच्या ७७ व्या वर्षीही आपल्या हक्कासाठी लढतो आहे. त्याचा संघर्ष एकच सांगतो — हक्क कुणी सहज देत नसेल, तर लोकशाही आणि अहिंसक मार्गाने त्यासाठी लढावे लागते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.