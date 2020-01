ठाण्यात शाळांना शिक्षक मिळेना! 

ठाणे : महापालिकेच्या शाळांमध्ये मूलभूत सुविधांची वानवा असताना येथील अधिकारी ऍक्रेलिक पेटी, पुस्तकाचे बाईंडिंग, अत्याधुनिक बेंचेस अशा प्रस्तावात अडकून पडले आहेत. अशा वेळी महापालिकेच्या शाळांमध्ये तब्बल 90 शिक्षकांची भरतीच झाली नसल्याची बाब समोर आली आहे. यानंतर तरी शिक्षण विभाग किमान सुविधा पुरविणार की नाही, असा प्रश्‍न लोकप्रतिनिधीकडून उपस्थित करण्यात आला आहे. सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत शिक्षण मंडळाचा भोंगळ कारभार पुन्हा नव्याने समोर आला आहे. महापालिकेच्या मराठी शाळांबरोबरच उर्दू आणि हिंदी माध्यमाच्या शाळांमध्ये तब्बल 91 शिक्षकांची कमतरता असल्याची माहिती समोर आली आहे. शिक्षण मडंळाच्या अधिकाऱ्यांकडून महापालिकेतील विद्यार्थ्यांची संख्या 10 टक्के वाढल्याचा दावा केला जात आहे. पण त्याच वेळी या शाळांमध्ये शिकवण्यासाठी शिक्षकच उपलब्घ नसल्याची बाब समोर आल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. बाईंडिंगच्या प्रस्तावावर चर्चा करताना शिवसेनेचे नगरसेवक नरेश मणोरा यांनी वाघबिळ येथील महापालिका शाळमध्ये शिक्षक उपलब्ध नसल्याची बाब सभेच्या निर्दशनास आणली. याउलट ज्या ठिकाणी विद्यार्थी कमी आहेत, त्या ठिकाणी शिकवण्यासाठी शिक्षकांची संख्या जास्त असल्याचा आरोपही या वेळी करण्यात आला. त्याच वेळी येऊर येथील शाळेच्या मुलांची संख्या जास्त असताना आणि या शाळेत आदिवासी मुले जास्त संख्येने शिक्षण घेण्यासाठी येत असताना त्या ठिकाणी मात्र शिक्षकांची संख्या पुरेशी नसल्याचा आरोप शिवसेनेच्या नगरसेविका परिषा सरनाईक यांनी केला. त्यामुळे इतर ज्या शाळांमध्ये शिक्षक जास्त आहेत, त्यांना ज्या शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या कमी आहे किंवा ज्या शाळांमध्ये शिक्षक नाहीत, अशा ठिकाणी पाठवण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी महापौरांकडे केली. बदलीसाठी दबाव

मात्र महापौर नरेश म्हस्के यांनी शिक्षकांच्या अदलाबदली करण्याबाबत आक्षेप घेतला. एखाद्या शाळेतील शिक्षकांचे दुसऱ्या शाळेत समायोजन करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याच भागातील लोकप्रतिनिधीकडून दबाव आणला जातो किंवा तो शिक्षकदेखील राजकीय दबाव आणण्याचा प्रयत्न करतो. त्यामुळे शिक्षकांचे समायोजन न करता त्यावर काय तोडगा काढता येईल याचा विचार शिक्षण विभागाने करावा, अशी सूचना त्यांनी दिली. शिक्षकांच्या कमतरतेला दुजोरा

शिक्षण विभागाकडून मराठी शाळांमध्ये 56 शिक्षकांची गरज असल्याची माहिती देण्यात आली. त्याच वेळी मराठी माध्यमासाठीच नाही, तर उर्दू माध्यमामध्येही 25 आणि हिंदी माध्यमामध्ये 10 शिक्षकांची कमतरता असल्याची माहिती सादर करण्यात आली. महापालिकेच्या एकूण तीन माध्यमांसाठी 91 शिक्षकांची गरज असून विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता कशी सुधारणार, असा सवाल यानिमित्ताने आता उपस्थित झाला आहे. सध्याच्या घडीला महापालिका शाळांमध्ये 35 हजारांच्या आसपास विद्यार्थी असून त्यांना शिकवण्यासाठी 900 शिक्षक कार्यरत आहेत; मात्र रिक्त झालेल्या जागांसाठी जिल्हा परिषद आणि शासनाच्या उपसंचालक विभागाकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला असून त्यांच्याकडे असणारे अतिरिक्त शिक्षक मिळावेत, अशी मागणी करण्यात आली असल्याचा दावा महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या वतीने या वेळी करण्यात आला आहे.

Web Title: 91 shortage of teachers; The reins of the education department are in full swing