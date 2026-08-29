Disha Salian Case: राजकीय हेतुने आपले नाव या प्रकरणी गोवले जातेय, दिशा मृत्यू प्रकरणी आदित्य ठाकरेंकडून हायकोर्टात युक्तिवाद

मुंबई : आपल्याविरोधात कोणतीही तक्रार नसतानाही निव्वळ राजकीय हेतूने याप्रकरणी आपल्याला गोवले जात असल्याचा युक्तिवाद शुक्रवारी (ता. २८) हस्तक्षेप अर्जाद्वारे शिवसेनेचे (ठाकरे गट) आमदार आदित्य ठाकरे यांनी केला. दरम्यान, याप्रकरणी सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला..अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतची माजी व्यवस्थापक दिशा सालियनचा मृत्यू आत्महत्या नसून तिच्या लैंगिक अत्याचार केल्यानंतर हत्या करण्यात आल्याचा दावा तिच्या वडिलांनी याचिकेतून केला आहे. त्या याचिकेवर न्या. सारंग कोतवाल आणि न्या. आर. आर. भोंसले यांच्या खंडपीठासमोर तीन दिवस नियमित सुनावणी सुरू होती. त्या वेळी याचिकेत हस्तक्षेप अर्ज केलेल्या आदित्य ठाकरेंकडून युक्तिवाद करण्यात आला. याप्रकरणी आपल्याविरोधात कोणताही गुन्हा दाखल केलेला नाही..Mumbai Local: मुंबईकरांसाठी मोठी अपडेट! 'या' मार्गावर मेगाब्लॉक, लोकलसह मेल-एक्स्प्रेसवर परिणाम.रशीद खान पठाण यांनी तक्रार केली, तेव्हा सतीश सालियन यांच्या वतीने कुठलीही तक्रार देण्यात आली नाही. केवळ ऐकीव माहितीच्या आधारे आरोप करणे हे केवळ राजकीय वैरातून सूड उगवण्यासारखे असल्याचा युक्तिवाद ठाकरे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील सुदीप पासबोला यांनी केला..पूर्ण संवेदना !खासदार नारायण राणे तसेच त्याचे पुत्र आणि आमदार नितेश राणे यांनी राजकीय हेतूने प्रेरित आपल्याविरोधात आरोप केल्याचे ठाकरेंकडून न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. ठाकरेंना याचिकाकत्यांबाबत पूर्ण सहानुभूती आहे. त्यांच्या शंकेचे निरसन होऊन त्यांच्या प्रश्नांची उत्तर मिळालीच पाहिजेत. दिशाच्या वडिलांच्या बाबतीत पूर्ण संवेदना आहे; पण त्यांच्या मुलीच्या मृत्यूवरून जे काही राजकारण सुरू आहे ते थांबायला हवे, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला..Mumbai News: वडिलांना कोर्टात खेचणे भोवले, न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर;\nन्यायालयाचा मुलाला पाच लाखांचा दंड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.