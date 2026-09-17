Aaditya Thackeray: दिशा सालियन प्रकरणावर आदित्य ठाकरेंचे मौन सुटले; म्हणाले, ‘मी त्यांना कधीही भेटलेलो नाही’

मुंबई : ‘मी दिशा सालियन यांना कधीही भेटलेलो नाही किंवा माझी त्यांच्याशी कोणतीही ओळख नव्हती,’ असे स्पष्ट करत शिवसेना (यूबीटी) पक्षाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी समाजमाध्यम ‘एक्स’वर पोस्ट लिहून आपली सविस्तर भूमिका मांडली आहे. .Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.राजकीय हेतूने, वैयक्तिक द्वेषापोटी आणि चारित्र्यहननाच्या उद्देशाने सहा वर्षांपासून या दुर्दैवी घटनेशी कोणताही पुरावा किंवा संबंध नसताना आपले नाव हेतुपुरस्सर जोडण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला..दिशाच्या वडिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, केंद्रीय अन्वेषण विभागाने २०२० मधील सालियन मृत्यू प्रकरणात कोणत्याही आरोपीचे नाव न घेता गुन्हा (एफआयआर) दाखल केल्यानंतर आदित्य ठाकरे यांनी ही प्रतिक्रिया दिली. या प्रकरणाचा तपास नव्याने सुरू झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर आदित्य यांची भूमिका राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे..Indian Army Success Story: चार प्रयत्न, अपयशाची मालिका अन् जिद्दीने मिळवले यश; श्रावणी शिंत्रे भारतीय लष्करात लेफ्टनंट, यशाची प्रेरणादायी काहाणी.ठाकरे यांनी नमूद केले, की कोणतेही तथ्य नसलेला हा अपप्रचार अत्यंत दुर्दैवी असून, वृत्त वाहिन्यांवरील खोट्या चर्चा अन् ‘मीडिया ट्रायल’मुळे सत्य बदलणार नाही. तपास यंत्रणांवर राजकीय दबाव न आणता अधिकृत यंत्रणांना निष्पक्षपातीपणे चौकशी करू द्यावी. विरोधकांना इशारा देताना आदित्य यांनी नमूद केले, की चारित्र्यहनन अन् खोट्या प्रचाराच्या मार्गाने शांत बसवता येईल, असा विचार करणाऱ्यांचा तो भ्रम आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.