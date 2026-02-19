Aaditya Thackeray: सरकारची कामे गलगोटिया विद्यापीठासारखी झाली... आदित्य ठाकरेंची खोचक टीका!

दिल्ली एआय एक्स्पोमध्ये गलगोटिया विद्यापीठाच्या स्टॉलवर दाखवण्यात आलेल्या रोबोटिक कुत्र्याने मोठा वादंग निर्माण केला आहे. या प्रकरणामुळे महाराष्ट्रातही राजकीय खळबळ उडाली असून, शिवसेना (यूबीटी) नेते आदित्य ठाकरे यांनी सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. .एआय क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनात गलगोटिया विद्यापीठाने आपल्या स्टॉलवर एक रोबोटिक कुत्रा प्रदर्शित केला. विद्यापीठातील प्राध्यापक नेहा सिंग यांनी एका पत्रकाराशी संवाद साधताना हा रोबोट आपल्या विद्यार्थ्यांनी स्वतः तयार केल्याचा दावा केला होता. मात्र, नंतर सोशल मीडियावरून ही माहिती खोटी ठरली. हा रोबोट चीनमध्ये बनवलेला रेडीमेड उत्पादन असल्याचे उघडकीस आले. चीनच्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडल ‘चायना प्लस’ने देखील या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले..Mumbai Local: लोकलमध्ये आता रांगेत प्रवेश होणार, गर्दी टळणार; प्रवाशांसाठी प्रशासनाचा मोठा निर्णय, वाचा सविस्तर.सत्ताधारी पक्षावर टीकाया वादाच्या पार्श्वभूमीवर आदित्य ठाकरे यांनी सत्ताधारी पक्षावर टीका केली. “सरकार खोदून काढायचं झालं तर सगळेच भ्रष्टाचाराने पोखरलेले आहेत. आज सरकारची कामे गलगोटिया विद्यापीठासारखी झाली आहेत,” असे ते म्हणाले. दिल्लीतील एआय समिटमध्ये सध्या मोठा गोंधळ सुरू असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणले. “जगभराचे लक्ष या समिटकडे आहे, पण तिथे पाणी नाही, जेवणाची व्यवस्था नाही. कोणत्याही नेत्यांच्या फोटो तिथं लावली जात नाहीत, पण सरकारने नेत्यांची फोटो लावले, तिथं फक्त कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे काम दाखवले जाते,” अशी टीका करत ठाकरे यांनी आयोजनातील अनियमिततेवर बोट ठेवले..कठोर शब्दांत टीकामहाराष्ट्रातील विकासकामांवरही ठाकरे यांनी कठोर शब्दांत टीका केली. “आमचे काम गलगोटियासारखे बनावट नाही. आम्ही जे करतो ते प्रत्यक्षात दिसते,” असा विश्वास व्यक्त करताना त्यांनी मुंबई सुशोभिकरण प्रकल्पाचा मुद्दा उपस्थित केला..“सुशोभिकरणासाठी ९९ टक्के निधी सत्ताधारी लोकांजवळ गेला. आज मुंबई खरंच सुशोभित झालेली दिसते का? एकही रस्ता पूर्ण झालेला नाही. अनेक ठिकाणी डबल रंगरंगोटी सुरू आहे. असले डुप्लिकेट काम फक्त डुप्लिकेट सरकारच करू शकते,” असे आदित्य ठाकरे यांनी स्पष्ट केले..Mumbai Pune Expressway traffic jam : मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गावर पुन्हा वाहतूक कोंडी; खंडाळा बोगद्याजवळ वाहनांच्या लांबच लांब रांगा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.