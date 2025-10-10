मुंबई

Metro 3: भुयारी मेट्रोचा प्रवास सुसाट; पण प्रवासी तासभर नॉट रीचेबल अन् कनेक्टिव्हिटीची अडचण, प्रवाशांमध्ये नाराजी!

Aarey to Cuffe Parade Metro 3: भुयारी मेट्रोचा प्रवास सुसाट झाला आहे. पण प्रवासी तासभर नॉट रीचेबल असल्याचे संताप व्यक्त होत आहे. तसेच स्थानकातून बाहेर पडल्यानंतर कनेक्टिव्हिटीची अडचण होत आहे.
Metro 3

Metro 3

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : आरे-कफ परेड मेट्रो-३ भुयारी मेट्रो सेवा सुरू झाल्याने मुंबईकरांना गारेगार आणि वाहतूक कोंडीमुक्त प्रवासाची पर्वणी मिळाली आहे. मात्र तासाभराच्या या प्रवासात प्रवासी पुरते नॉट रीचेबल होत आहेत. सदरच्या भुयारी मेट्रो मार्गिकेवर मोबाईलला नेटवर्कच मिळत नसल्याने प्रवाशांना स्थानकात प्रवेश केल्यापासून बाहेर पडेपर्यंत ना कोणाचा फोन येतो, ना व्हाट्सएपवर मेसेज येतो. त्यामुळे मोठी गैरसोय होत असल्याने प्रवाशांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Metro
mumbai metro
Metro Project

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com