Metro 3: भुयारी मेट्रोचा प्रवास सुसाट; पण प्रवासी तासभर नॉट रीचेबल अन् कनेक्टिव्हिटीची अडचण, प्रवाशांमध्ये नाराजी!

मुंबई : आरे-कफ परेड मेट्रो-३ भुयारी मेट्रो सेवा सुरू झाल्याने मुंबईकरांना गारेगार आणि वाहतूक कोंडीमुक्त प्रवासाची पर्वणी मिळाली आहे. मात्र तासाभराच्या या प्रवासात प्रवासी पुरते नॉट रीचेबल होत आहेत. सदरच्या भुयारी मेट्रो मार्गिकेवर मोबाईलला नेटवर्कच मिळत नसल्याने प्रवाशांना स्थानकात प्रवेश केल्यापासून बाहेर पडेपर्यंत ना कोणाचा फोन येतो, ना व्हाट्सएपवर मेसेज येतो. त्यामुळे मोठी गैरसोय होत असल्याने प्रवाशांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. .३३ किलोमीटरची भुयारी मेट्रो बनवली पण एमएमआरसी साधी मोबाईल नेटवर्कची व्यवस्था का करू शकली नाही असा सवाल प्रवासी करत आहे. मेट्रो-च्या आचार्य अत्रे चौक ते कफ परेड या टप्प्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लोकार्पण झाल्यानंतर गुरुवारी सकाळपासून संपूर्ण मेट्रो मार्गिका प्रवासी सेवेत आली. त्याला प्रवाशांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाला असून पहिल्याच दिवशी दीड लाखाहून अधिक प्रवाशांनी प्रवास केला..दिवाळीत मुंबईच्या 'या' ५ बाजारपेठांमध्ये खरेदी करा, कमी किमतीत सर्वकाही मिळवा .वाहतूक कोंडी शिवाय दोन तासाचा प्रवास एका तासात होत असल्याने मुंबईकर मेट्रोचे तोंड भरून कौतुक करत आहेत. मात्र नेटवर्क अभावी तासभर मोबाईल पुरता डेड होत असल्याने त्यांच्याकडून नाराजीचा सूर आळवला जात आहे. मुंबईकर अनेकदा कामावर जात असताना प्रवासात मोबाईल, लॅपटॉपवर काम करतात. पण मोबाईलला नेटवर्क येत नसल्याने गैरसोय होत आहे..व्हीआयधारकांना दिलासाव्होडाफोन-आयडिया (व्हीआय) या कंपनीचे सिमकार्ड असलेल्या ग्राहकांना नेटवर्क मिळत आहे, जिओ आणि एअरटेलच्या ग्राहकांच्या मोबाईलचे स्थानकात उतरत असतानाच पहिल्या मजल्यापासून नेटवर्क गुल होत आहे. ना मेट्रो स्थानकात, ना मेट्रो प्रवासात नेटवर्क असते..कनेक्टिव्हिटीची अडचण, ना बस, ना टॅक्सीभुयारी मेट्रोच्या नुकत्याच सुरू झालेल्या तिसऱ्या टप्प्यात ११ स्थानके आहेत. त्यापैकी सीएसएमटी, चर्चगेट, हुतात्मा चौक, महालक्ष्मी ही स्थानके वगळता अन्य स्थानकाबाहेर टॅक्सी, बस थांबे नाहीत. त्यामुळे स्थानकाबाहेर पडलेल्या प्रवाशांना कनेक्टिव्हिटीच्या अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. अनेकांना पायपीट करत बस थांबा, कार्यालय गाठावे लागत आहे..Mumbai News: अनुसूचित जातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रभाग आरक्षित करा, सरकारकडे मागणी.मोबाईल हा आता आपल्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग बनला आहे. त्यामुळे तासभर नेटवर्क नसल्याने मोबाईल नॉट रीचेबल राहणे नोकरदार आणि व्यवसायिकांच्या दृष्टीने नुकसानकारक आहे. प्रशासनाने त्याची दखल तत्काळ नेटवर्क उपलब्ध करून देता येईल याचा विचार करावा- मोक्ष तौनक, व्यवसायीक.मेट्रो प्रवासात आणि स्थानकात मोबाईलला रेंज नसते. त्यामुळे तत्काळ कोणाला संपर्क करायचा असेल मेसेज द्यायाचा असेल तर नेटवर्क नसल्याने गैरसोय होत आहे. तसेच तसेच मेट्रोत अपघात घडल्यास किंवा आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यास संपर्क कसा साधणार हा प्रश्न आहे.- आलम मोहम्मद, व्यवसायीक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.