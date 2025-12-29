BMC Election: स्थगितीच्या सावलीत उमेदवारी! उघड नाराजी, तरी बॅकडोअर एन्ट्री! भाजपचा थरवळांसाठी खास डाव

डोंबिवली : शिवसेना शिंदे गटातील ज्येष्ठ पदाधिकारी सदानंद थरवळ यांचे पुत्र अभिजीत थरवळ यांचा भाजपात प्रवेश झाला होता. मित्र पक्षातील उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रवेशावर उघडपणे नाराजी व्यक्त केली होती. यानंतर भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी स्वतः समाज माध्यमावर पोस्ट करत या प्रवेशाला स्थगिती दिली होती. मात्र धुमधडाक्यात प्रवेश न करता मागच्या दारातून भाजपने केवळ उमेदवारी जाहीर केली नाही, तर एबी फॉर्म सुद्धा दिला आहे. थरवळ यांनी स्वतः ही माहिती समाज माध्यमावर व्हायरल केली आहे. .कल्याण–डोंबिवली महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने ‘शतप्रतिशत भाजप’चा नारा देत इतर पक्षांमधून मोठ्या प्रमाणावर इनकमिंग सुरू केली आहे. महायुतीतील प्रमुख घटक असलेल्या शिवसेना शिंदे गट मधील अनेक पदाधिकाऱ्यांनाही भाजपने गळाला लावल्याने दोन्ही पक्षांमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी या प्रक्रियेत थेट लक्ष घातल्याने वाद अधिक तीव्र झाला होता..Mumbai Metro: मुंबईकरांसाठी गुड न्यूज! थर्टी फर्स्टच्या सेलिब्रेशनसाठी मेट्रो 'ॲक्वालाईन' रात्रभर धावणार.शिवसेना ठाकरे गटातून शिवसेना शिंदे गटामध्ये आलेले सदानंद थरवळ यांचे पुत्र अभिजीत थरवळ यांनी काही दिवसांपूर्वीच भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. पक्षप्रवेश होऊन काही तास उलटत नाही तोच प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण यांनी समाज माध्यमांवर पोस्ट करत या प्रवेशाला स्थगिती दिल्याची माहिती सांगितली होती. या निर्णयामागे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची नाराजी असल्याची चर्चा रंगली होती. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि रविंद्र चव्हाण एका कार्यक्रमात एकाच मंचावर उपस्थित असताना झालेल्या चर्चेनंतरच ही स्थगिती देण्यात आल्याचेही बोलले जात होते..स्थगितीचे अधिकृत कारण जाहीर झाले नसले, तरी सदानंद थरवळ यांनी स्वतः भाजपमध्ये प्रवेश न केल्यामुळेच हा पक्ष प्रवेश स्थगित करण्यात आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होती. मात्र प्रवेशाला स्थगिती असतानाही अभिजीत थरवळ हे भाजपचे कमळ चिन्ह वापरून प्रभागात महेश पाटील यांच्यासोबत प्रचार करत होते आणि त्यासंबंधी पोस्ट समाज माध्यमांवरही व्हायरल करत होते..BMC Election: 'आश्वासनं फसवी ठरली...'! डबेवाला संघटनेची उद्धव ठाकरेंवर नाराजी; महायुतीला पाठिंबा देत सत्ता बदलाचा इशारा.दरम्यान, अंबरनाथ–बदलापूर विधानसभा पोटनिवडणुकीतील विजयानंतर डोंबिवलीत झालेल्या भाजप सभेत मंचावर सदानंद थरवळ यांच्या गळ्यात प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण यांनी भाजपचा शेला घातल्याचे चित्र दिसले होते. त्यानंतर आता अभिजीत थरवळ यांनी आपल्याला भाजपचा एबी फॉर्म मिळाल्याची माहिती समाजमाध्यमांवरून जाहीर केली असून, त्यांचे अभिनंदनही करण्यात येत आहे. या घडामोडींमुळे महायुतीतील अंतर्गत समीकरणे आणि भाजप–शिंदे गटातील तणाव पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.