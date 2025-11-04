Thane News: भिवंडीत सपाची सायकल होणार पंक्चर! अबू आझमी, आमदार शेख आमने-सामने

पंढरीनाथ कुंभार भिवंडी : मुस्लिमबहुल भिवंडी शहरातील अल्पसंख्याक मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी समाजवादी पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाखाली सत्तासंघर्ष पेटला आहे. आगामी भिवंडी महापालिका निवडणुकीत वर्चस्व कायम ठेवण्यासाठी आमदार रईस शेख आणि पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष अबू आझमी यांच्यात आपसातील स्पर्धा चांगलीच रंगली आहे. या राजकीय संघर्षात कोणी धर्म आणि धार्मिक भावना पुढे करीत आहे, तर कोणी वंदे मातरमला विरोध दर्शवून आपली धार्मिक निष्ठा दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे..नवीन प्रभाग रचनेनुसार भिवंडीत एकूण सात लाख नऊ हजार ६६५ मतदार आहेत. त्यापैकी तब्बल ५५ ते ६० टक्के अल्पसंख्याक आहेत. याच मतदारवर्गामुळे भिवंडी लोकसभेचा खासदार ठरतो. केवळ कपिल पाटील हे या समीकरणाचे अपवाद ठरले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मात्र अल्पसंख्याक मतदारांचा प्रभाव नेहमीच निर्णायक ठरतो..Motivational Stories: दहावी नापास पण जिद्दीची साथ! आदिवासी तरुणाची प्रेरणादायी झेप; एमपीएससी परीक्षेत मोठे यश.भिवंडी पूर्व मतदारसंघात आमदार रईस शेख यांनी आपले राजकीय बळ टिकवले आहे. अबू आझमी यांनी भिवंडीचे आमदारपद सोडल्यावर त्यांचा मुलगा फरहान आझमी यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. २०१० मध्ये येथील मतदारांनी रूपेश म्हात्रे यांना निवडून दिले होते. त्यानंतर हे मतदार पुन्हा समाजवादींकडे वळविण्यासाठी अबू आझमी यांनी मुंबईतील नगरसेवक रईस शेख यांना भिवंडीत उभे करून पक्षाचा झेंडा रोवला..राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, या गटबाजीचा परिणाम येत्या महापालिका निवडणुकीत स्पष्ट दिसेल. तिकिटवाटप आणि उमेदवारीवरून संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत समाजवादी पक्षाची ‘सायकल’ पंक्चर होण्याची चिन्हे आधीच दिसू लागली आहेत..Mumbai News: अबू जुंदालविरुद्ध खटला होणार सुरू, २६/११ दहशतवादी हल्ला प्रकरण.सायकलच्या वेगात अडथळेराजकारणात काँग्रेसचे अस्तित्व कमी करण्याच्या पार्श्वभूमीवर समाजवादी पक्षाने लोहियावादी विचार मांडत भिवंडीत पाय रोवले. अबू आझमी यांनी अल्पसंख्याकांचे नेतृत्व करताना पक्ष बळकट करण्याचा प्रयत्न केला, तर आमदार शेख यांनी आमदार निधीतून विकासकामांद्वारे मतदारांना आपल्याकडे ओढले. त्यामुळे आझमी यांच्या नेतृत्वाला शह मिळाल्याची चर्चा शहरात सुरू झाली आहे..गौरव सोहळ्यातून उफाळला वादनुकत्याच झालेल्या अबू आझमी यांच्या ३० वर्षांच्या राजकीय प्रवासाच्या गौरव सोहळ्यात त्यांनी ‘मी काही लोकांना शून्यातून उभे केले; पण आज तेच विश्वासघात करत आहेत, अशी टीका केली. या विधानाने अनुपस्थित असलेल्या आमदार शेख यांच्याशी मतभेद आणखी प्रकर्षाने समोर आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.