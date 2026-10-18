मुंबई

चित्रपटात मोठं काम देईल म्हणाला, जवळीक साधत अश्लील व्हिडिओ काढले अन्...; प्रसिद्ध डायरेक्टरनं फसवलं, अभिनेत्रीनं संपवलं जीवन

Virar Crime: मुंबईत विरार परिसरात एका अभिनेत्रीने आत्महत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. या घटनेमुळे सिनेसृष्टीत खळबळ उडाली आहे.
Famous director blackmails actress

Famous director blackmails actress

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबईत विरार परिसरात एक धक्कादायक घटना घडली आहे. एका प्रसिद्ध डायरेक्टरने चित्रपट आणि वेब सिरिजमध्ये काम मिळवून देण्याचे अमिष दाखवत जवळीक साधून फसवणूक केल्याप्रकरणी एका अभिनेत्रीने स्वतःच जीवन संपवलं आहे. तसेच अश्लील फोटो आणि व्हिडिओ काढून अभिनेत्रीला ब्लॅकमेल केल्यामुळे त्रासला कंटाळून अभिनेत्रीने विष प्राशन करून आत्महत्या केली आहे. या धक्कादायक घटनेमुळे सिनेसृष्टीत खळबळ उडाली आहे.

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