चित्रपटात मोठं काम देईल म्हणाला, जवळीक साधत अश्लील व्हिडिओ काढले अन्...; प्रसिद्ध डायरेक्टरनं फसवलं, अभिनेत्रीनं संपवलं जीवन

मुंबई : मुंबईत विरार परिसरात एक धक्कादायक घटना घडली आहे. एका प्रसिद्ध डायरेक्टरने चित्रपट आणि वेब सिरिजमध्ये काम मिळवून देण्याचे अमिष दाखवत जवळीक साधून फसवणूक केल्याप्रकरणी एका अभिनेत्रीने स्वतःच जीवन संपवलं आहे. तसेच अश्लील फोटो आणि व्हिडिओ काढून अभिनेत्रीला ब्लॅकमेल केल्यामुळे त्रासला कंटाळून अभिनेत्रीने विष प्राशन करून आत्महत्या केली आहे. या धक्कादायक घटनेमुळे सिनेसृष्टीत खळबळ उडाली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, एका प्रसिद्ध म्युझिक डायरेक्टरने एका ३५ वर्षीय अभिनेत्रीचे अश्लील फोटो आणि व्हिडिओ काढून तिला ब्लॅकमेल केल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. सिनेसृष्टीत मोठी स्वप्ने घेऊन काम करणाऱ्या ३५ वर्षीय महिला अभिनेत्रीला चित्रपट आणि वेब सिरिजमध्ये काम मिळवून देण्याचे आमिष दाखवत प्रसिद्ध डायरेक्टरने अभिनेत्रीशी जवळीक साधली..FDA Action: भिवंडीत मुदतबाह्य खाद्यपदार्थांची पुनर्विक्री, एफडीएची कारवाई; ११ जणांविरुद्ध गुन्हा.तसेच अभिनेत्रीचे अश्लील फोटो आणि व्हिडिओ काढत व्हिडीओच्याआधारे ब्लॅकमेल करत तब्बल एक कोटी रुपयांची खंडणी उकळली. तथापि, आरोपी डायरेक्टरच्या सततच्या मानसिक आणि आर्थिक त्रासाला कंटाळून अभिनेत्रीने टोकाचं पाऊल उचलले. विष घेत या अभिनेत्रीने आत्महत्या केली. या घटनेप्रकरणी अर्नाळा सागरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, आरोपी सध्या फरार असल्याची माहिती समोर आली आहे..नेमके काय घडले?मृत अभिनेत्री नलिनी नामजोशी (वय ३५) विरार पश्चिम येथील जेपी नगर परिसरातील रहिवाशी आहे. येथे ती तिच्या आई आणि भावासोबत राहत असून सिनेसृष्टीमध्ये ज्युनियर आर्टिस्ट आणि सहाय्यक अभिनेत्री म्हणून कार्यरत होती. घटनेच्या दिवशी सकाळी ती नेहमीप्रमाणे फिरायला घराबाहेर पडली. मात्र, बराच वेळ झाला अभिनेत्री घरी परतली नसल्यामुळे कुटुंबीयांनी तिचा शोध सुरू केला. यावेळी अभिनेत्रीचा मृतदेह विरारच्या ओलांडा नाका परिसरात आढळून आला..Mumbai Firing: वडाळ्यात रात्री गोळीबाराचा थरार! कारमधून उतरले अन् तरूणावर गोळ्या झाडल्या; तिघांना अटक, Video Viral .या घटनेची माहिती पोलिसांना मिळताच अर्नाळा सागरी पोलीस पथकाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेत अभिनेत्रीला तातडीने रुग्णालयात दाखल केले. मात्र उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला. गुरुवारी सकाळी साडेसहाच्या सुमारास तिने अर्नाळ्याकडे जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यावरील बसण्याच्या बाकड्यावर विषारी औषध सेवन केले होते, अशी माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सतीश निकम यांनी दिली आहे..मृत्यूपूर्वी लिहिला चिठ्ठीत गौप्यस्फोटदरम्यान, अभिनेत्रीने आत्महत्या करण्यापूर्वी चिठ्ठी लिहली होती, ज्यामध्ये जानेवारी २०२६ पासून आरोपी डायरेक्टरने महिलेला सिनेसृष्टीत आणि वेब सिरिजमध्ये मोठे काम मिळवून देण्याचे प्रलोभन दाखवले होते. तसेच तिच्याशी जवळीक साधत तिचे अश्लील फोटो आणि व्हिडिओ काढले होते. या फोटो-व्हिडिओद्वारे तिला ब्लॅकमेल करत तिच्याकडून तब्बल एक कोटी रुपयांची रक्कम उकळली होती. असा गंभीर आरोप मृत अभिनेत्रीच्या कुटुंबाने केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.