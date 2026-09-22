लालबागच्या राजाच्या चरणी केलेलं दान कुणाच्या खिशात जातंय? अभिनेत्रीने ठेवलेली ५०० ची नोट गायब होताच, नेटकऱ्यांचा सवाल

मुंबई : मुंबईकरांची शान असलेल्या लालबागच्या राजाच्या चरणी हजारो भक्त मोठ्या आशेनं आणि भक्तीभावानं नतमस्तक होतात. गणेशोत्सवाच्या पहिल्या दिवसापासूनच गणरायाचे दर्शन घेण्यासाठी राज्यभरातून लाखो भाविक मुंबईत येत आहेत. मात्र मागील काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या VIP कल्चरमुळे लालबाग राजाच्या मंडळावर टीका वाढत आहेत. अशातच आता लालबागच्या राजाच्या चरणी दान केलेल्या पैसे नेमके कुठे जातात? असा सवाल नेटकऱ्यांनी केला आहे. .लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी लाखो भाविक मुंबईत येत आहेत. राजकीय नेत्यांसह अनेक सेलेब्रिटीदेखील गणरायाचं चरणी नतमस्तक होत आहेत, तसेच भरभरून दान केले जात आहे. मात्र राजाच्या चरणी गेलेलं दान नक्की कुणाच्या खिशात जातं आहे? असा सवाल केला जात आहे..Mumbai Water Metro: मुंबई वॉटर मेट्रोसाठी समुद्रतळाचा मोठा अडथळा; खडकाळ भागात ‘रॉक ड्रेजिंग’, २५० किमी जलमार्गांचा विकास.सोशल मीडियावर लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी गेलेल्या एका अभिनेत्रीचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये अभिनेत्री मधू शाह मुंबईतील 'लालबागचा राजा'च्या दर्शनासाठी गेल्या होत्या. यावेळी त्यांनी ५०० रुपयांची नोट लालबागच्या राजाच्या चरणी अर्पण केली. मात्र तिथे उपस्थित असलेल्या एका व्यक्तीने अभिनेत्रीचे लक्ष दुसरीकडे जाताच ती नोट उचलली आणि एका कपड्याच्या मागे लपवून ठेवली, असे दिसून येत आहे..लालबागच्या राजाच्या दरबारातील हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून त्यावर संताप व्यक्त केला जात आहे. नेटकरी हा व्हिडिओ पाहत 'राजाच्या चरणी गेलेलं दान नक्की कुणाच्या खिशात जातंय' असा सवाल आता उपस्थित करत आहेत. तसेच सर्वसामान्यांना धक्काबुक्की करणारे आणि मोठ्या सेलिब्रेटींना VIP ट्रीटमेंट देणारे, राजाच्या चरणी हा दुजाभाव करणारे हे कार्यकर्ते कोण असा संतप्त सवाल करत आहेत..Mumbai Pollution: मुंबईत ध्वनी, वायुप्रदूषणाची गंभीर समस्या; उच्च न्यायालयाचे तपशील सादर करण्याचे आदेश .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.