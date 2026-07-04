मुंबई

Mumbai News: कार्यादेश नसताना मॅनहोल कोणी उघडले? साकीनाका दुर्घटनेनंतर चौकशीचे आदेश

Sakinaka Manhole Accident: साकीनाका दुर्घटनेनंतर कार्यादेश नसताना मॅनहोल कोणी उघडले? याबाबत चौकशी केली जाणार असल्याचे अतिरिक्त महापालिका आयुक्तांनी म्हटले.
Sakinaka Manhole Accident

Sakinaka Manhole Accident

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : कोणताही अधिकृत कायदिश (वर्क ऑर्डर) दिले नसताना मॅनहोलचे झाकण कोणी व कोणाच्या आदेशाने काढले याबाबत चौकशी केली जाईल, असे अतिरिक्त महापालिका आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी शुक्रवारी (ता.३) स्पष्ट केले.

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