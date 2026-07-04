Mumbai News: कार्यादेश नसताना मॅनहोल कोणी उघडले? साकीनाका दुर्घटनेनंतर चौकशीचे आदेश

मुंबई : कोणताही अधिकृत कायदिश (वर्क ऑर्डर) दिले नसताना मॅनहोलचे झाकण कोणी व कोणाच्या आदेशाने काढले याबाबत चौकशी केली जाईल, असे अतिरिक्त महापालिका आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी शुक्रवारी (ता.३) स्पष्ट केले..साकीनाका येथे उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून अस्लम शेख या व्यक्तीचा मृत्यू झाला. यानंतर अतिरिक्त महापालिका आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी गंभीर भूमिका घेत तत्काळ चौकशीचे आदेश दिले. .Mumbai News: रेल्वेचे दावे कोरडे, डबे मात्र ओले! लोकलच्या छतातून पाण्याचा वर्षाव; रेल्वे प्रशासनावर टीकेचा भडिमार .याप्रकरणी प्रथमदर्शनी जबाबदार आढळलेल्या संबंधित अधिकाऱ्यांना तत्काळ निलंबित करण्यात आले असून, कंत्राटदारावरही कायदेशीर कारवाई केली जाईल. पावसाळ्याच्या काळात सर्व मॅनहोल सुरक्षित व झाकलेले असल्याची खात्री महापालिका प्रशासनाकडून दिली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले..गुन्हा दाखलसाकीनाका दुर्घटनेप्रकरणी पोलिसांनी महापालिकेने नियुक्त केलेला कंत्राटदार आणि त्याच्या कामगारांविरोधात शुक्रवारी (ता. ३) गुन्हा नोंदवला. या घटनेनंतर साकीनाका पोलिसांनी या परिसरात पाणी तुंबू नये, म्हणून जलनिस्सारणाची जबाबदारी सोपवलेल्या कंत्राटदार आणि त्याने या कामासाठी मजुरीवर घेतलेल्या व्यक्तींविरोधात निष्काळजीने मृत्यूस जबाबदार ठरल्याचा गुन्हा नोंदवला..Mumbai Local: नवी मुंबईत धावत्या लोकलवर दगडफेक, १ जण जखमी; रेल्वे वाहतूकही काही काळ विस्कळीत .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.