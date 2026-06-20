Aditya Thackeray: ''गेलेल्यांना माघारी यायचं असेल तर...'' उद्धव ठाकरेंचा निरोप देत, आदित्यंचं मोठं विधान, काय म्हणाले?

शिवसेनेच्या ६० व्या वर्धापन दिनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्या संभाव्य पक्षांतराच्या चर्चांनी जोर धरला आहे. अशातच उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना पक्षाचे युवा नेते आदित्य ठाकरे यांनी महत्त्वपूर्ण वक्तव्य करत बंडखोर नेत्यांना घरवापसीची खुली ऑफर दिली आहे..गेल्या काही दिवसांपासून ओमराजे निंबाळकर हे शिंदे यांच्या शिवसेनेत जाणार असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. दिल्लीतील काही बैठकींमध्ये त्यांनी सहभाग घेतल्याचेही बोलले जात आहे. त्यातच आज त्यांच्या वडिलांच्या, पवनराजे निंबाळकर हत्याप्रकरणाचा निकाल सीबीआय न्यायालयाने दिला. या निकालात माजी गृहमंत्री पद्मसिंह पाटील यांच्यासह सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. या निर्णयामुळे ओमराजे निंबाळकर यांना मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे..Omraje Nimbalkar: उद्धव ठाकरे अन् आदित्य ठाकरेंबद्दल ओमराजे पहिल्यांदाच बोलले; कोर्टाच्या निकालावरही दिली प्रतिक्रिया.निकालानंतर प्रतिक्रिया देताना ओमराजे यांनी नाराजी व्यक्त केली असून या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच पक्षांतराच्या चर्चांवर बोलताना, मी मतदारसंघात जाऊन कार्यकर्त्यांशी चर्चा करेन आणि त्यानंतरच पुढील निर्णय घेईन, असे त्यांनी सांगितले. या सर्व घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना आदित्य ठाकरे म्हणाले, "परवा कोण कोणत्या बैठकीला होते हे आम्हा सर्वांना दिसत आहे. मात्र उद्धव साहेबांचं मन मोठं आहे. ज्यांना परत यायचं आहे, त्यांचं स्वागतच आहे. पण पक्षाच्या विरोधात जाणाऱ्यांवर कारवाई होणार हेही तितकंच खरं आहे.".ओमराजे निंबाळकर यांच्याशी अद्याप कोणताही संपर्क झालेला नसल्याचे सांगताना आदित्य ठाकरे यांनी सूचक शब्दांत त्यांना साद घातली. "त्यांचं तळ्यात-मळ्यात सुरू असेल, पण त्यांनी डुबू नये हे त्यांच्यावर अवलंबून आहे," असे म्हणत त्यांनी एकप्रकारे घरवापसीचे संकेत दिले. याचवेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी कोल्हापूर दौऱ्यात केलेल्या वक्तव्यालाही आदित्य ठाकरे यांनी प्रत्युत्तर दिले. अमित शाह यांनी "शिवसेना एकच आहे आणि ती एकनाथ शिंदेंची आहे," असे म्हटले होते. .पवनराजेंना मारलं कुणी? पद्मसिंहांच्या लेकानं १९९० ते २००९ पर्यंतचं राजकारण काढलं बाहेर, षडयंत्र असल्याचा आरोप.यापूर्वी शिंदे गट असे म्हटले जात होते, मात्र आता गट म्हणायलाही शिवसेना उरली नसल्याची टीकाही त्यांनी केली होती. या पार्श्वभूमीवर आदित्य ठाकरे यांच्या वक्तव्यामुळे शिवसेनेतील राजकीय हालचालींना आणखी वेग मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ओमराजे निंबाळकर नेमकी कोणती भूमिका घेतात आणि ते ठाकरेंसोबत राहतात की नवा राजकीय निर्णय घेतात, याकडे आता राज्याच्या राजकारणाचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.