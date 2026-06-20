मुंबई

Aditya Thackeray: ''गेलेल्यांना माघारी यायचं असेल तर...'' उद्धव ठाकरेंचा निरोप देत, आदित्यंचं मोठं विधान, काय म्हणाले?

Aditya Thackeray News: एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत गेलेल्या उद्धव ठाकरेंच्या खासदारांना आदित्य ठाकरेंनी साद घातली आहे. उद्धव साहेबांचं मन मोठं आहे. पण पक्षविरोधी भूमिकेला माफी नाही, असं ते म्हणाले आहे.
Aditya Thackeray

Aditya Thackeray

ESakal

Vrushal Karmarkar
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शिवसेनेच्या ६० व्या वर्धापन दिनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्या संभाव्य पक्षांतराच्या चर्चांनी जोर धरला आहे. अशातच उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना पक्षाचे युवा नेते आदित्य ठाकरे यांनी महत्त्वपूर्ण वक्तव्य करत बंडखोर नेत्यांना घरवापसीची खुली ऑफर दिली आहे.

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