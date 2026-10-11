Aaditya Thackeray: आता महाराष्ट्र बंद पाडणार, आदित्य ठाकरेंचा सरकारला इशारा; थेट पोलीस व्हॅनवर चढून...

मुंबई : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी दिल्लीत 'कॉकरोच जनता पार्टी'ने पुकारले होते. या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी मुंबईतही आंदोलनाची हाक देण्यात आली. शिवसेना भवनात आंदोलकांवर पोलिसांनी कारवाई केल्यानंतर ठाकरे शिवसेनेचे कार्यकर्ते आणि पोलिसांत झटापट झाली. यावेळी आदित्य ठाकरे यांनी 'आता महाराष्ट्र बंद पाडणार' असा थेट इशारा दिला. .मिळालेल्या माहितीनुसार, निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी मुंबईत दादर येथे आंदोलन सुरु करण्यात येत होते. ठाकरे शिवसेनेचे नेते आदित्य ठाकरे आणि तेजस ठाकरे तसेच अनिल परब असे अनेक नेते आंदोलनात उतरले होते. मात्र यावेळी पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेत मनसेचे युवा नेते अमित ठाकरे यांना देखील अडवले. शिवसेना भवनसमोर पोलिसांनी शिवसैनिकांना ताब्यात घेतल्यानंतर आदित्य ठाकरे यांनी आक्रमकतेचा पवित्रा धारण केला..Mumbai Protest: मुंबईत वातावरण तापलं, ठाकरे कुटुंब पोलीस स्थानकात; व्हिडिओ व्हायरल .पोलिसांनी कारवाईदरम्यान शिवसैनिकांना ताब्यात घेताच आदित्य ठाकरे यांनी 'शिवसैनिकांना हात लावाल तर महाराष्ट्र बंद पाडू', असा इशारा दिला. तसेच यावेळी आमदार अनिल परब देखील पोलिसांवर भडकल्याचे दिसून आले. तसेच आदित्य ठाकरे यांनी मोर्चा सांभाळत पोलिसांच्या आणि सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली..हे आंदोलन शांत होणार नाहीमुंबई पोलीस हे आज दिल्ली पोलिसांसारखे वागले, शिवाजी पार्कचं जंतरमंतर केलं. त्यामुळे ''आता हे आंदोलन शांत होणार नाही, हे आंदोलन आणखी चिघळणार. सगळ्यांनी शिवाजी पार्कच्या दिशेने या. रात्र झाली तरीही आज आम्ही इथून हलणार नाही'' असा थेट इशारा आदित्य ठाकरे यांनी यावेळी दिला..Mumbai News: मुंबईत सेनाभवनासमोर राडा! शिवसैनिक पोलिसांच्या ताब्यात, आदित्य-तेजस ठाकरे आक्रमक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.