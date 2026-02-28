Navi Mumbai: नागरिकांसाठी महत्त्वाची बातमी! नवी मुंबईत २ दिवस वाहतुकीत बदल; काही रस्ते बंद, जाणून घ्या संपूर्ण तपशील

नवी मुंबई : नवी मुंबईत होणाऱ्या "हिंद की चादर" कार्यक्रमासाठी प्रशासनाने व्यापक तयारी केली आहे. या कार्यक्रमासाठी लाखो लोक उपस्थित राहण्याची अपेक्षा आहे. वाहतूक पोलिसांनी यासाठी सज्जता दाखवली आहे. या कार्यक्रमाला प्रतिसाद म्हणून पोलीस प्रशासनाने २८ फेब्रुवारी आणि १ मार्च रोजी शहरातील वाहतूक नियमांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. .नवी मुंबईतील खारघर येथे होणाऱ्या हिंद दी चादर सोहळ्यासाठी लाखो भाविकांच्या आगमनाची अपेक्षा असल्याने वाहतूक पोलिसांनी शहरातील वाहतूक व्यवस्थापित करण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे. वाहतूक उपायुक्त तिरुपती काकडे यांनी अनेक ठिकाणी वाहतूक वळवण्याच्या योजना राबवल्या आहेत. या कार्यक्रमासाठी एक डीसीपी, एक एसीपी आणि अंदाजे ५०० कॉन्स्टेबल तैनात करण्यात आले आहेत, असे पोलिस उपायुक्तांनी सांगितले..BEST Bus: मुंबईकरांसाठी दिलासा! BEST बससेवेत मोठे बदल; काही रूट बंद, काही वळवले, वाचा नवीन मार्गांची यादी.२८ फेब्रुवारी आणि १ मार्च रोजी जड वाहनांना शहरात प्रवेश करण्यास बंदी असेल. कार्यक्रमादरम्यान ही जड वाहने शहरातून जाऊ शकणार नाहीत. बाहेरून येणाऱ्या वाहनांसाठी स्वतंत्र पार्किंग व्यवस्था करण्यात आली आहे. दोन्ही दिवशी कार्यक्रमस्थळाच्या आत आणि आजूबाजूच्या काही ठिकाणी पार्किंग निर्बंध असतील. हिरानंदानी इमारतीपासून कार्यक्रमस्थळापर्यंत पार्किंग प्रतिबंधित असेल. हुरेगाव चौक ते जय कुमार सर्कलपर्यंतचा रस्ता बंद राहील..प्रत्येक जिल्ह्यातून येणाऱ्या नागरिकांसाठी स्वतंत्र ठिकाणी पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आली आहे. पार्किंग लॉटमध्ये वाहने उभी केल्यानंतर सरकारने भाविकांना स्थळी पोहोचवण्याची आणि तेथून आणण्याची व्यवस्था केली आहे. सर्व पार्किंग लॉटवर सरकारी बसेस उभ्या राहतील. ऑनलाइन कॅबने येणाऱ्यांसाठी पिक-अप सुविधा देखील उपलब्ध असतील. जर एखाद्याचे वाहन रस्त्यावर बिघडले तर ते त्वरित काढून टाकण्यासाठी आणि वाहतूक पूर्ववत करण्यासाठी क्रेन आणि इतर उपकरणे उपलब्ध असतील..MSRTC: अफवांना बळी पडू नका; सवलतीच्या एसटी तिकिटांसाठी कोणतीही नवीन सक्ती नाही, एसटी महामंडळाचा खुलासा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.