Mumbai News: पुनर्रोपणासाठी मुंबईत जागा आहे कुठे? पर्यावरणप्रेमींचा सवाल; पाच महिन्यांत ७,६३३ झाडे हटवण्यास परवानगी

मुंबई : विकास आणि पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी मुंबईत गेल्या पाच महिन्यांत तब्बल ७,६३३ झाडे तोडण्यास किंवा पुनर्रोपणासाठी हटवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. झाडे हटवल्यानंतर त्यांचे पुनर्रोपण करण्याचे निर्देश महापालिका प्रशासनाकडून दिले जातात. मात्र, मुंबईत पुनर्रोपणासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध आहे का, पुनर्रोपित झाडे किती जगतात, असे सवाल पर्यावरणप्रेमींकडून उपस्थित केले जात आहेत..झाडे तोडल्यानंतर त्यांचे अन्य ठिकाणी पुनर्रोपण करण्याचा पर्याय स्वीकारला जातो. मात्र, त्यासाठी योग्य जागा, पोषक माती, पाण्याची उपलब्धता, पुरेसा सूर्यप्रकाश आणि नियमित देखभाल आवश्यक असते. त्यामुळे केवळ पुनर्रोपणाचे निर्देश देऊन पर्यावरणविषयक जबाबदारी संपत नाही..Mumbai News: समुद्रात उभे राहणार नौकांचे शहर! मुंबईच्या पर्यटनाला नवी ओळख मिळणार; कसा असेल ९२२ कोटींचा प्रकल्प? .पुनर्रोपित झाडांपैकी किती झाडे जगली, त्यांची वाढ झाली का आणि त्यांची देखभाल कोण करणार, याबाबतही स्पष्टता असणे आवश्यक आहे, असे पर्यावरण कार्यकर्ते डी. स्टॅलिन यांनी म्हटले आहे. मुंबईतील वाढते वायुप्रदूषण, उष्णतेची तीव्रता आणि कमी होत चाललेले हरित क्षेत्र याबाबत चिंता व्यक्त होत असताना दुसरीकडे विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर झाडे हटवली जात आहेत..ST Bus: दिवाळीत गावी जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! लालपरीच्या जादा फेऱ्या, मुंबई विभागाचा मोठा निर्णय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.