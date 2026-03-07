डोळ्यात आणि तोंडात तिखट टाकलं, अमानुष मारहाण अन्..., दत्तक घेतलेल्या मुलीसोबत दाम्पत्याचं धक्कादायक कृत्य; संतापजनक कारण समोर

डोंबिवली : कल्याण येथे संतापजनक प्रकार घडल्याचे समोर आले आहे. एका दाम्पत्याने दत्तक घेतलेल्या चिमुरडीवर सातत्याने अमानुष अत्याचार केल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकारामुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली असून आरोपी दाम्पत्याविरोधात संताप व्यक्त केला जात आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, कल्याण तालुक्यातील बापगाव परिसरातील झंकार मोहल्ल्यात दत्तक घेतलेल्या चिमुरडीवर अमानुष अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी पडघा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून संबंधित महिलेविरोधात कारवाई करण्यात आली आहे..Mumbai News: न्यायालयीन कामकाजाचा न्यायमूर्तींच्या आरोग्यावर परिणाम, कामाच्या ताणाबाबत उच्च न्यायालयाची टिप्पणी .नेमके काय घडले?बापगाव परिसरात राहणाऱ्या एका दाम्पत्याने आपल्या ओळखीतील व्यक्तीच्या मुलीला दत्तक घेतले होते. संबंधित तरुणाच्या मित्राची पत्नी निधन पावल्याने त्याने आपल्या मुलीचा सांभाळ करण्याची विनंती या दाम्पत्याला केली होती. त्यानुसार दाम्पत्याने या चिमुरडीला दत्तक घेतले. मात्र, काही दिवसांपासून या मुलीला किरकोळ कारणावरून मारहाण करण्यात येत असल्याचे समोर आले आहे..शेजारी राहणाऱ्या एका महिलेला चिमुरडीने ‘मम्मा’ असे संबोधल्याचा राग आल्याने संबंधित महिलेने संतापाच्या भरात तिला मारहाण केल्याचे सांगितले जात आहे. यापुढेही अमानुषपणे वागून महिलेने चिमुरडीच्या डोळ्यात तिखट टाकल्याचा तसेच तिच्या तोंडातही तिखट घालण्याचा प्रयत्न केल्याचा प्रकार एका व्हिडिओमध्ये दिसून आला आहे..Dombivli News: स्कूटीवरून दोन तरूण आले, कारवर पेट्रोल टाकून आग लावली अन्...; डोंबिवलीत नेमकं काय घडलं? .हा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर परिसरात संताप व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणी भिवंडी तालुक्यातील पडघा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून दिलशाद शेख असे संबंधित महिलेचे नाव असल्याची माहिती समोर आली आहे. पोलिस पुढील तपास करत आहेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.